Fluminense anuncia rescisão com Marcelo após atrito com Mano Menezes

O Fluminense anunciou, neste sábado, 3, a rescisão do contrato com o lateral-esquerdo Marcelo. A decisão, tomada “em comum acordo entre as partes”, segundo nota divulgada pelo clube, acontece um dia depois de um desentendimento entre o atleta e o técnico tricolor, Mano Menezes. Formado nas categorias de base do Fluminense, Marcelo voltou ao clube no ano passado, quando conquistou a Copa Libertadores da América.

No banco para a partida entre Fluminense e Grêmio, no Maracanã, na noite desta sexta-feira, Marcelo foi chamado para entrar no jogo aos 44 minutos do segundo tempo. A transmissão do Premiere flagrou o momento em que o atleta discute com Mano Menezes, durante conversa na beira do campo. Diante do desentendimento, o técnico empurra o lateral-esquerdo de volta em direção ao banco e chama outro jogador para entrar.

Na coletiva após o jogo, Mano disse ter ouvido “algo que não gostou” de Marcelo. “Eu iria colocar Marcelo naquela hora, mas ouvi uma coisa que não gostei e mudei de ideia”, afirmou o técnico. O encerramento foi anunciado oficialmente pelo clube por volta das 13h deste sábado. O atleta ainda não se pronunciou oficialmente sobre a rescisão, apesar de ter publicado a nota oficial divulgada pelo Fluminense também em seu perfil pessoal no Instagram.

“Os laços institucionais e afetivos entre o Fluminense e Marcelo seguem mantidos. O nome do atleta foi recentemente eternizado no estádio do centro de treinamento de Xerém. O Fluminense agradece a Marcelo e continuará, como sempre, na torcida por seu sucesso em todos os seus desafios”, disse o clube no comunicado divulgado.