Flamengo e São Paulo se garantem nas quartas de final da Copa do Brasil

Flamengo e São Paulo venceram Fluminense e Sport, respectivamente, e assim, estão definidos os classificados para as quartas de final da Copa do Brasil 2023. Se no Maracanã, o Fla mostrou superioridade do começo ao fim e definiu a partida em 2 a 0, no Morumbi, o Tricolor, diante de quase 50 mil torcedores, passou um sufoco inesperado contra o Sport e só conseguiu a vaga nos pênaltis, graças ao goleiro Rafael.

Agora, junto com Bahia, Corinthians, Athletico-PR, América-MG, Palmeiras e Grêmio, os dois clubes, ainda sem saber quais adversários enfrentarão, se preparam para os duelos, agendados para os dias 5 e 12 de julho. A data do sorteio dos confrontos, porém, ainda não foi divulgada pela CBF.

Depois de um empate em 0 a 0 no primeiro clássico, também no Maracanã, o Flamengo veio a campo com um aparente clima ruim fora dele. Desentendimentos entre jogadores, comissão técnica e diretoria foram expostos nos últimos dias, deixando a torcida apreensiva às vésperas do jogo decisivo contra o maior rival. Mas sob o comando de Jorge Sampaoli, o Mengão parece ter deixado os problemas no vestiário e impôs seu futebol. O Flu, que não vive bom momento e já havia sido inferior no primeiro jogo, sucumbiu. Com gols de Arrascaeta aos 31 minutos do primeiro tempo e Gabigol, já no finzinho da partida, o Flamengo garantiu a vaga.

O São Paulo chegou às oitavas de final com uma teórica vantagem, enfrentar o único time da Série B ainda na competição. No primeiro jogo mostrou futebol e, fora de casa, venceu por 2 a 0, quebrando uma invencibilidade de mais de um ano do Sport na Ilha do Retiro. Mas no Morumbi, o que parecia ser um duelo tranquilo se transformou num quase pesadelo. O Tricolor abriu o placar com Michel Araújo em belo gol, aos 26 minutos, mas Alisson Cassiano deixou tudo igual no finzinho da primeira etapa. No segundo tempo, o Sport foi para cima e o São Paulo não reagiu. Logo aos seis minutos, Sabino virou o placar para os pernambucanos. E quando tudo parecia definido e a derrota não impediria a vaga direta, o São Paulo vacilou na bola aérea novamente e Sabino apareceu novamente, aos 49 minutos.

O vexame tricolor bateu à porta, mas não se concretizou pelas mãos do goleiro Rafael, que tem salvado a equipe em alguns jogos, fez a diferença novamente. Ele pegou a batida de Luciano Juba e colocou o Tricolor nas quartas, em busca do título inédito. Apesar da vaga, o São Paulo perdeu uma invencibilidade de 11 partidas e ligou o botão de alerta, após desempenho tão ruim dentro de casa.