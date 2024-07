Final da ginástica, judô e mais: o que assistir da Olimpíada de Paris nesta terça, 30

O quarto dia oficial de Olimpíada tem uma programação cheia, que vai da madrugada até a noite, no horário de Brasília.

O dia já começa com disputa de medalha no trialo masculino, às 3h, no horário de Brasília, com Miguel Hidalgo e Manoel Messias representando o Brasil.

Um pouco mais tarde, às 5h, Vitor Ishiy enfrenta o alemão Dimitrij Ovtcharov no tênis de mesa. Ele é seguido por Hugo Calderano, sexto do mundo e bem colocado para trazer uma medalha ao Brasil, que enfrenta o espanhol Álvaro Robles.

No judô, Guilherme Schimidt, quarto colocado do ranking mundial, e Ketleyn Quadros, primeira mulher brasileira a ganhar uma medalha em esportes individuais, o bronze em Pequim 2008, entram em ação, também às 5h.

Às 6h o destaque vai para a natação: Nicolas Albiero compete nos 200m borboleta, Marcelo Chierighini e Guilherme Caribé nos 100m livre e o time brasileiro entra no revezamento 4×200 livre. No feminino, Beatriz Dizotti compete nos 1.500m livre.

Um dos principais destaques do dia é a final por equipes na ginástica artística feminina, a partir das 13h15. O time brasileiro, representado por Rebeca Andrade, Lorrane Oliveira, Jade Barbosa, Julia Soares e Flávia Saraiva, fechou a fase de classificação na quarta posição.

Nos esportes coletivos, a seleção feminina de handebol encara a França, um desafio difícil, para tentar se manter viva na competição, às 14h. Mais tarde, Às 16h, é a vez do basquete masculino, que pega a Alemanha.

Também à tarde, Gabriel Medina e Chumbinho disputam as quartas de final do surfe na Olimpíada 2024.

Veja abaixo a programação completa, no horário de Brasília, dos Jogos Paris 2024 para terça-feira, 30 de agosto:

3:00 Triatlo M – Final

3:30 Badminton Ind M – Fase de Grupos

3:30 Badminton Ind F – Fase de Grupos

3:30 Badminton Duplas M – Fase de Grupos

3:30 Badminton Duplas F – Fase de Grupos

3:30 Badminton Duplas X – Fase de Grupos

4:00 Handebol F – Grupo A: GER x SLO

4:00 Tiro Fossa M – Qualificação Dia 2

4:00 Tiro Fossa F – Qualificação Dia 1

4:00 Vôlei M – Grupo B: ITA x EGY

4:00 Vôlei de Praia M – Grupo C: POL x AUS

4:30 Remo Single Skiff F – Quartas

4:30 Tiro Pistola de ar 10m Eq X – Disputa bronze

5:00 Hóquei na Grama M – Grupo A: ESP x FRA

5:00 Judô 63kg F – 1ª rodada

5:00 Judô 81kg M – 1ª rodada

5:00 Tênis de Mesa Ind M – 2ª Rodada

5:00 Tênis de Mesa Ind F – 2ª Rodada

5:00 Tiro Pistola de ar 10m Eq X – Final

5:00 Vôlei de Praia M – Grupo C: GER x FRA

5:10 Remo Single Skiff M – Quartas

5:28 Judô 63kg F – 2ª rodada

5:28 Judô 81kg M – 2ª rodada

5:30 Hóquei na Grama M – Grupo A: RSA x GER

5:30 Pólo Aquático M – Grupo B: AUS x SRB

5:50 Remo Double Skiff F – Semifinais

6:00 Basquete M – Grupo A: ESP x GRE

6:00 Boxe 51kg M – Oitavas

6:00 Handebol F – Grupo A: NOR x KOR

6:00 Hipismo Adestramento Equipe – GP Dia 1

6:00 Natação 200m borboleta M – Eliminatórias

6:00 Natação 100m livre M – Eliminatórias

6:00 Natação 1.500m livre F – Eliminatórias

6:00 Natação 100m livre F – Eliminatórias

6:00 Natação 200m peito M – Eliminatórias

6:00 Natação Rev 4x200m livre M – Eliminatórias

6:00 Vôlei de Praia F – Grupo A: ITA x EGY

6:10 Remo Double Skiff M – Semifinais

6:30 Remo Quatro Sem F – Repescagem

6:40 Remo Quatro Sem M – Repescagem

6:48 Boxe 80kg M – Oitavas

7:00 Tênis Ind M – 2ª Rodada

7:00 Tênis Ind F – 3ª Rodada

7:00 Tênis Duplas M – Quartas

7:00 Tênis Duplas F – 2ª Rodada

7:00 Tênis Duplas X – 2ª Rodada

7:00 Tiro com Arco Individual M – 1ª rodada (2 combates)

7:00 Vela iQFoil M – Regatas 9 a 12

7:00 Vela iQFoil F – Regatas 9 a 12

7:00 Vela 49er M – Regatas 7 a 9

7:00 Vela 49erFX F – Regatas 7 a 9

7:00 Vôlei de Praia M – Grupo D: BRA x CUB

7:05 Pólo Aquático M – Grupo A: CRO x ITA

7:20 Boxe 54kg F – Oitavas

7:20 Judô 63kg F – Oitavas

7:20 Judô 81kg M – Oitavas

7:26 Tiro com Arco Individual F – 1ª rodada (2 combates)

7:45 Hóquei na Grama M – Grupo A: GBR x NED

7:52 Tiro com Arco Individual M – 2ª rodada

8:00 Vôlei M – Grupo C: USA x GER

8:05 Tiro com Arco Individual F – 2ª rodada

8:08 Boxe 57kg F – 1ª Rodada

8:15 Hóquei na Grama M – Grupo B: IRL x IND

8:16 Judô 63kg F – Quartas

8:16 Judô 81kg M – Quartas

8:18 Tiro com Arco Individual M – 1ª rodada (2 combates)

8:25 Ciclismo BMX Free Park F – Qualificação

8:30 Basquete M – Grupo A: CAN x AUS

8:30 Esgrima Espada por Equipe F – Quartas

8:30 Tênis de Mesa Duplas X – Disputa do bronze

8:44 Tiro com Arco Individual F – 1ª rodada (2 combates)

8:45 Hipismo Adestramento Ind – GP Dia 1

9:00 Badminton Ind M – Fase de Grupos

9:00 Badminton Ind F – Fase de Grupos

9:00 Badminton Duplas M – Fase de Grupos

9:00 Badminton Duplas F – Fase de Grupos

9:00 Badminton Duplas X – Fase de Grupos

9:00 Handebol F – Grupo B: NED x ESP

9:10 Tiro com Arco Individual M – 2ª rodada

9:23 Tiro com Arco Individual F – 2ª rodada

9:30 Rugby 7s F – Disputa 5º ao 8º #1

9:30 Tênis de Mesa Duplas X – Final

9:36 Tiro com Arco Individual M – 1ª rodada (2 combates)

10:00 Canoagem Slalom Canoa F – Eliminatória #1

10:00 Esgrima Espada por Equipe F – Disputa 5º ao 8º

10:00 Futebol M – Grupo C: DOM x UZB

10:00 Futebol M – Grupo C: ESP x EGY

10:00 Pólo Aquático M – Grupo B: JPN x FRA

10:00 Rugby 7s F – Disputa 5º ao 8º #2

10:00 Vôlei de Praia M – Grupo D: USA x MAR

10:02 Tiro com Arco Individual F – 1ª rodada (2 combates)

10:12 Ciclismo BMX Free Park M – Qualificação

10:28 Tiro com Arco Individual M – 2ª rodada

10:30 Boxe 51kg M – Oitavas

10:30 Rugby 7s F – Semifinal #1

10:30 Tiro Fossa M – Final

10:41 Tiro com Arco Individual F – 2ª rodada

10:50 Esgrima Espada por Equipe F – Semifinais

11:00 Canoagem Slalom Caiaque M – Eliminatória #1

11:00 Handebol F – Grupo B: HUN x ANG

11:00 Judô 81kg M – Repescagens

11:00 Rugby 7s F – Semifinal #2

11:00 Vôlei de Praia F – Grupo E: BRA x LTU

11:17 Judô 81kg M – Semifinais

11:18 Boxe 80kg M – Oitavas

11:30 Rugby 7s F – Disputa do 11º lugar

11:34 Judô 63kg F – Repescagens

11:35 Pólo Aquático M – Grupo A: USA x ROU

11:40 Esgrima Espada por Equipe F – Disputa do 5º e 7º

11:50 Boxe 54kg F – Oitavas

11:51 Judô 63kg F – Semifinais

12:00 Futebol M – Grupo B: UKR x ARG

12:00 Futebol M – Grupo B: MAR x IRQ

12:00 Hóquei na Grama M – Grupo B: ARG x NZL

12:00 Rugby 7s F – Disputa do 9º lugar

12:00 Vôlei M – Grupo A: SLO x SRB

12:00 Vôlei de Praia M – Grupo F: FRA x ESP

12:10 Canoagem Slalom Canoa F – Eliminatória #2

12:15 Basquete M – Grupo B: JPN x FRA

12:18 Judô 81kg M – Disputas de bronze

12:30 Basquete 3×3 F – 1ª Fase: USA x GER

12:38 Boxe 57kg F – 1ª Rodada

12:38 Judô 81kg M – Final

12:45 Tiro com Arco Individual M – 1ª rodada (2 combates)

12:49 Judô 63kg F – Disputas de bronze

13:00 Basquete 3×3 F – 1ª Fase: AUS x CAN

13:00 Rugby 7s F – Disputa do 7º lugar

13:09 Judô 63kg F – Final

13:10 Canoagem Slalom Caiaque M – Eliminatória #2

13:11 Tiro com Arco Individual F – 1ª rodada (2 combates)

13:15 Ginástica Artística Equipe F – Final

13:30 Rugby 7s F – Disputa do 5º lugar

13:35 Basquete 3×3 M – 1ª Fase: LTU x LAT

13:37 Tiro com Arco Individual M – 2ª rodada

13:50 Tiro com Arco Individual F – 2ª rodada

14:00 Futebol M – Grupo A: USA x GUI

14:00 Futebol M – Grupo A: NZL x FRA

14:00 Handebol F – Grupo B: FRA x BRA

14:00 Rugby 7s F – Disputa do bronze

14:00 Surfe M – Quartas

14:00 Tênis Ind M – 2ª Rodada

14:00 Tênis Ind F – 3ª Rodada

14:03 Tiro com Arco Individual M – 1ª rodada (2 combates)

14:05 Basquete 3×3 M – 1ª Fase: NED x CHN

14:29 Tiro com Arco Individual F – 1ª rodada (2 combates)

14:30 Badminton Ind M – Fase de Grupos

14:30 Badminton Ind F – Fase de Grupos

14:30 Badminton Duplas M – Fase de Grupos

14:30 Badminton Duplas F – Fase de Grupos

14:30 Badminton Duplas X – Fase de Grupos

14:30 Esgrima Espada por Equipe F – Disputa do bronze

14:30 Pólo Aquático M – Grupo A: MNE x GRE

14:45 Hóquei na Grama M – Grupo B: AUS x BEL

14:45 Rugby 7s F – Final

14:55 Tiro com Arco Individual M – 2ª rodada

15:00 Boxe 51kg M – Oitavas

15:00 Vôlei de Praia M – Grupo F: NED x USA

15:08 Tiro com Arco Individual F – 2ª rodada

15:30 Esgrima Espada por Equipe F – Final

15:30 Natação 100 livre M – Semifinais

15:32 Boxe 80kg M – Oitavas

15:41 Natação 200m borboleta M – Semifinais

15:57 Natação 100m costas F – Final

16:00 Basquete M – Grupo B: BRA x GER

16:00 Basquete 3×3 F – 1ª Fase: AZE x ESP

16:00 Futebol M – Grupo D: PAR x MLI

16:00 Futebol M – Grupo D: ISR x JPN

16:00 Handebol F – Grupo A: SWE x DEN

16:00 Vôlei M – Grupo A: FRA x CAN

16:00 Vôlei de Praia F – Grupo A: BRA x ESP

16:03 Natação 800m livre M – Final

16:05 Pólo Aquático M – Grupo B: ESP x HUN

16:24 Surfe F – Quartas

16:25 Natação 100m livre F – Semifinais

16:30 Basquete 3×3 F – 1ª Fase: FRA x CHN

16:36 Boxe 54kg F – Oitavas

16:46 Natação 200m peito M – Semifinais

16:59 Natação Rev 4x200m livre M – Final

17:00 Vôlei de Praia F – Grupo E: NED x JPN

17:05 Basquete 3×3 M – 1ª Fase: FRA x POL

17:08 Boxe 57kg F – 1ª Rodada

17:35 Basquete 3×3 M – 1ª Fase: USA x SRB

18:48 Surfe M – Semifinais

20:00 Surfe F – Semifinais

21:12 Surfe M – Disputa do bronze

21:53 Surfe F – Disputa do bronze

22:34 Surfe M – Final

23:15 Surfe F – Final