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Esporte

Final da Copa do Mundo: horário, onde assistir e atrações do intervalo

Espanha e Argentina disputam o troféu mais cobiçado do futebol mundial

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jul 2026, 08h51 | Atualizado em 17 jul 2026, 15h16
A taça da Copa do Mundo FIFA e uma bola de futebol branca e preta sobre o gramado verde de um estádio vazio, com arquibancadas ao fundo
Bola da final e a taça da Copa do Mundo de 2026 (adidas/Divulgação)
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Final da Copa do Mundo: horário, onde assistir e atrações do intervalo Priorizar nos meus resultados Google

A Copa do Mundo de 2026 vai chegar ao seu capítulo final neste domingo, 19 de julho, quando Espanha e Argentina entram em campo para disputar o troféu mais cobiçado do futebol. A bola rola às 16h, pelo horário de Brasília, no estádio de Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos.

A programação começa antes de a bola rolar. A cerimônia de encerramento está prevista para as 14h30, no horário de Brasília, cerca de 90 minutos antes do início da decisão. O cantor Post Malone será a principal atração. Também estão confirmados: Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams, IShowSpeed e Tom Cruise (em participação especial). A cantora Jennifer Hudson interpretará o hino nacional dos Estados Unidos pouco antes do início da partida.

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Atual campeã mundial, a Argentina tenta defender o título conquistado em 2022 e se tornar a terceira seleção bicampeã consecutiva da Copa do Mundo, encerrando com chave de ouro a trajetória de Lionel Messi no torneio.

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Do outro lado, a Espanha retorna a uma final pela primeira vez desde o título de 2010, sustentada por uma geração que já conquistou a Eurocopa e tem um estilo de jogo baseado no controle pela posse de bola.

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O encontro também funciona como uma espécie de “Finalíssima” tardia. Campeã da Copa América de 2024, a Argentina chegou a negociar um duelo contra a Espanha, vencedora da Eurocopa do mesmo ano, mas a partida nunca saiu do papel. 

Onde assistir a final entre Espanha e Argentina?

No Brasil, o confronto poderá ser acompanhado pela TV Globo, SBT, Sportv, N Sports, Globoplay e CazéTV

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Show do intervalo da final

O primeiro halftime show de uma final de Copa será liderado por Madonna, Shakira, BTS e Justin Bieber. A apresentação terá aproximadamente 11 minutos e foi concebida sob a curadoria de Chris Martin, vocalista do Coldplay.

Também participarão:

  • Burna Boy
  • Gustavo Dudamel, maestro da Filarmônica de Nova York
  • PS22 Chorus
  • Coldplay
  • Personagens de Sesame Street e The Muppets
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TAGS:
Copa do Mundo 2026
Futebol: onde assistir
Seleção de Futebol da Argentina
Seleção de Futebol da Espanha
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