Final da Copa do Mundo: horário, onde assistir e atrações do intervalo
Espanha e Argentina disputam o troféu mais cobiçado do futebol mundial
A Copa do Mundo de 2026 vai chegar ao seu capítulo final neste domingo, 19 de julho, quando Espanha e Argentina entram em campo para disputar o troféu mais cobiçado do futebol. A bola rola às 16h, pelo horário de Brasília, no estádio de Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos.
A programação começa antes de a bola rolar. A cerimônia de encerramento está prevista para as 14h30, no horário de Brasília, cerca de 90 minutos antes do início da decisão. O cantor Post Malone será a principal atração. Também estão confirmados: Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams, IShowSpeed e Tom Cruise (em participação especial). A cantora Jennifer Hudson interpretará o hino nacional dos Estados Unidos pouco antes do início da partida.
Atual campeã mundial, a Argentina tenta defender o título conquistado em 2022 e se tornar a terceira seleção bicampeã consecutiva da Copa do Mundo, encerrando com chave de ouro a trajetória de Lionel Messi no torneio.
Do outro lado, a Espanha retorna a uma final pela primeira vez desde o título de 2010, sustentada por uma geração que já conquistou a Eurocopa e tem um estilo de jogo baseado no controle pela posse de bola.
O encontro também funciona como uma espécie de “Finalíssima” tardia. Campeã da Copa América de 2024, a Argentina chegou a negociar um duelo contra a Espanha, vencedora da Eurocopa do mesmo ano, mas a partida nunca saiu do papel.
Onde assistir a final entre Espanha e Argentina?
No Brasil, o confronto poderá ser acompanhado pela TV Globo, SBT, Sportv, N Sports, Globoplay e CazéTV.
Show do intervalo da final
O primeiro halftime show de uma final de Copa será liderado por Madonna, Shakira, BTS e Justin Bieber. A apresentação terá aproximadamente 11 minutos e foi concebida sob a curadoria de Chris Martin, vocalista do Coldplay.
Também participarão:
- Burna Boy
- Gustavo Dudamel, maestro da Filarmônica de Nova York
- PS22 Chorus
- Coldplay
- Personagens de Sesame Street e The Muppets
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