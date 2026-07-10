Fim da folga: Santos define data de reapresentação de Neymar

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Neymar tem data marcada para retornar ao Santos após a Copa do Mundo. Contudo, o craque enfrenta incertezas sobre seu futuro, e o Peixe, em crise, luta contra o rebaixamento no Brasileirão e busca avançar na Sul-Americana. A volta do jogador é cercada de expectativas e desafios para o clube.

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O Santos definiu a data de reapresentação de Neymar no CT Rei Pelé. O jogador tinha recebido dias de folga após a eliminação da seleção brasileira da Copa do Mundo. Foi a quarta e última participação do atleta em Mundiais. Seu retorno aos trabalhos no clube está marcado para o dia 17 de julho.

Neymar ficou nos Estados Unidos com a família durante o período de folga. No Brasil, ele tem contrato com o Peixe até o fim desta temporada. A eliminação precoce do Brasil nas oitavas de final do Mundial colocou em xeque a continuidade da sua carreira. Seu pai fez uma carta pública pedindo que o filho continuasse a jogar futebol.

No Santos, Neymar também não terá vida fácil. O clube luta mais uma vez contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Durante a parada para a Copa do Mundo, o Peixe ficou na 15ª posição, com apenas um ponto a mais do Vasco, primeira equipe no Z4. Na Copa Sul-Americana, o time da Baixada Paulista busca uma vaga nas oitavas de final nos playoffs, após terminar na segunda colocação do grupo D, com uma vitória, quatro empates e uma derrota.

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Além de Neymar, o Santos espera a reapresentação do zagueiro Gustavo Caballero no dia 14 de julho. Ele disputou a Copa do Mundo pelo Paraguai e estava emprestado ao Portsmouth, da Inglaterra, no último semestre. Apesar de não ter agradado tecnicamente quando defendia o Peixe, o técnico Cuca precisará contar com o reforço diante do novo transfer ban imposto pela Fifa ao clube.

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