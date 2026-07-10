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Esporte

Fim da folga: Santos define data de reapresentação de Neymar

Jogador recebeu dias de folga após eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jul 2026, 09h53
Neymar Jr. correndo em campo de futebol, vestindo camisa amarela da seleção brasileira com o número 10 e shorts azuis. Ele tem uma expressão séria, braços flexionados e pernas em movimento, com uma faixa branca no pulso esquerdo. Ao fundo, uma bandeira do Brasil estilizada em amarelo e verde, e uma placa de publicidade azul com o logo da Hyundai
Neymar jogou sua quarta Copa do Mundo pela seleção brasileira (Buda Mendes/Getty Images)
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O Santos definiu a data de reapresentação de Neymar no CT Rei Pelé. O jogador tinha recebido dias de folga após a eliminação da seleção brasileira da Copa do Mundo. Foi a quarta e última participação do atleta em Mundiais. Seu retorno aos trabalhos no clube está marcado para o dia 17 de julho.

Neymar ficou nos Estados Unidos com a família durante o período de folga. No Brasil, ele tem contrato com o Peixe até o fim desta temporada. A eliminação precoce do Brasil nas oitavas de final do Mundial colocou em xeque a continuidade da sua carreira. Seu pai fez uma carta pública pedindo que o filho continuasse a jogar futebol.

No Santos, Neymar também não terá vida fácil. O clube luta mais uma vez contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Durante a parada para a Copa do Mundo, o Peixe ficou na 15ª posição, com apenas um ponto a mais do Vasco, primeira equipe no Z4. Na Copa Sul-Americana, o time da Baixada Paulista busca uma vaga nas oitavas de final nos playoffs, após terminar na segunda colocação do grupo D, com uma vitória, quatro empates e uma derrota.

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Além de Neymar, o Santos espera a reapresentação do zagueiro Gustavo Caballero no dia 14 de julho. Ele disputou a Copa do Mundo pelo Paraguai e estava emprestado ao Portsmouth, da Inglaterra, no último semestre. Apesar de não ter agradado tecnicamente quando defendia o Peixe, o técnico Cuca precisará contar com o reforço diante do novo transfer ban imposto pela Fifa ao clube.

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