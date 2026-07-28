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Esporte

Fifa vira alvo de investigação no Congresso dos EUA

Deputado questiona relação entre a entidade de futebol e Trump

Por Gabriel Bussolotti Silveira 28 jul 2026, 11h10 | Atualizado em 28 jul 2026, 16h19
O presidente da Fifa, Gianni Infantino
O presidente da Fifa, Gianni Infantino (Alex Wong/Getty Images)
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A Fifa virou alvo de investigação no Congresso dos Estados Unidos por estabelecer relação com Donald Trump. Por conta disso, Gianni Infantino, o presidente da entidade de futebol, foi convocado para prestar esclarecimentos no país norte-americano.

A Copa do Mundo de 2026 foi bastante questionada por seus preços, pelas restrições a determinadas nações e, principalmente, pelo vínculo entre a organizadora da competição, a Fifa, e o governo de Trump. Agora, os questionamentos extrapolam a mídia e o público, partem do congresso dos Estados Unidos.

O deputado democrata Jamie Raskin, membro de maior hierarquia do Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes, enviou uma carta a Infantino requisitando sua presença no país, assim como os registros de contatos entre a entidade, Trump, integrantes de sua administração e a Organização Trump – empresa da família do presidente – até o dia 9 de agosto, segundo o jornal The Athletic.

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Raskin, na carta, solicita a lista presentes, premiações, transferências de dinheiro, e qualquer outro benefício concedido pela Fifa ao presidente, familiares ou pessoas ligadas ao governo. Além disso, o Congresso norte-americano pediu um inventário das aparições públicas de Trump em eventos da entidade, os registros de visitantes dos escritórios da Fifa em Miami e na Trump Tower, em Nova York, assim como todas as mensagens trocadas por aplicativos.

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Polêmicas envolvendo os dois

As polêmicas envolvendo a Fifa e Trump começaram antes mesmo do início da Copa do Mundo. Infantino, em nome da entidade, concedeu ao presidente dos EUA um Prêmio da Paz enquanto a guerra entre o país norte-americano e o Irã estava acontecendo. No meio do maior torneio de seleções do Mundo, a relação entre os dois apenas estreitou, gerando mais questionamentos. Após a expulsão do atacante Folarin Balogun, Trump ligou a Infantino pedindo a revisão da suspensão. Posteriormente, o jogador foi liberado para disputar a próxima partida.

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