Fifa publica em site que Palmeiras e Corinthians têm um Mundial cada

Nesta segunda-feira, 7, véspera da estreia do Palmeiras no Mundial de Clubes, o site oficial da Fifa incluiu em uma matéria uma informação inusitada: que tanto o Verdão quanto o Corinthians teriam, cada qual, um título mundial. Segundo a própria entidade, porém, o Timão é bicampeão do torneio venceu em 2000 e 2012). Já o título da Copa Rio de 1951 conquistado pelos palmeirenses jamais foi equiparado oficialmente ao Mundial moderno, mas a Fifa já o citou diversas vezes como o “primeiro campeonato mundial de clubes”.

Era para ser uma simples entrevista com Rony, atacante do Palmeiras que entrará em campo na terça-feira, 8, às 13h30 (de Brasília), para encarar o Al Ahly na semifinal. Mas o que chamou atenção na matéria foi essa pergunta dirigida ao atleta: “Palmeiras e Corinthians já foram campeões mundiais uma vez cada. A oportunidade de superar seus maiores rivais lhe dá motivação extra?”. Na resposta, o jogador apenas desconversou e disse que quer o título independentemente do rival.

Oficialmente, o Corinthians é bicampeão do Mundial de Clubes da Fifa. O primeiro campeonato conquistado foi em 2000, diante do Vasco, no Maracanã, na edição inaugural do torneio. Doze anos depois, já com o campeonato em outro formato, o Timão levou o bi ao superar o inglês Chelsea por 1 a 0, com gol de cabeça de Paolo Guerrero – esta, aliás, foi a última edição em que um clube brasileiro foi campeão.

A matéria da Fifa cita ainda a conquista palmeirense da Copa Rio de 1951 como título mundial. À época, a competição, organizada pela Confederação Brasileira de Desportos (CBD), reuniu clubes convidados do Brasil e da Europa e foi o primeiro torneio interclubes a ter abrangência intercontinental.

O Palmeiras foi campeão ao bater nas finais a Juventus, da Itália, por resultado agregado de 3 a 2. Criticada pelos rivais e exaltada pelos alviverdes, a equivalência entre esse torneio e o Mundial de Clubes até hoje gera muita polêmica – o mesmo, por exemplo, acontece com o Fluminense, campeão do torneio no ano seguinte.