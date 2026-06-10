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Esporte

Fifa pede mudança em uniforme com “mensagem política” de Haiti

Fornecedora diz que ilustração na camisa representa os "homens e mulheres que contribuem diariamente para o futuro" do país

Por Gabriel Bussolotti Silveira 10 jun 2026, 12h57
Jogador do Haiti usando o uniforme com mensagem política, de acordo com alegação da Fifa
Jogador do Haiti usando o uniforme com mensagem política, de acordo com alegação da Fifa (CHANDAN KHANNA/AFP)
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Fifa pede mudança em uniforme com “mensagem política” de Haiti Priorize VEJA no Google

Em sua primeira Copa do Mundo da história, o Haiti foi acusado pela Fifa por mensagem política em seu uniforme. A camisa atual do país caribenho contém uma ilustração da Batalha de Vertières, conflito travado contra o domínio francês pela independência, ocorrido em 1803. Em comunicado divulgado nesta terça-feira, 9, a Saeta, fornecedora do uniforme, afirmou que a entidade máxima do futebol mundial pediu alterações no produto já utilizado pelos jogadores haitianos em amistosos. 

Confira o informe na íntegra da Saeta, publicado em suas redes sociais, em relação a solicitação e alegação da Fifa:

“Após a histórica classificação do Haiti para a Copa do Mundo da FIFA, a Saeta teve o privilégio de desenhar o uniforme para o retorno da seleção nacional ao maior palco do futebol.

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Trabalhando em estreita colaboração com a Federação Haitiana de Futebol, nosso objetivo ao longo de todo o processo foi criar uma camisa que celebrasse o orgulho, a resiliência e o espírito do povo haitiano. Vários conceitos foram desenvolvidos e aprimorados ao longo de vários meses e submetidos ao processo de aprovação padrão da FIFA.

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O design final apresentado pela Saeta foi concebido como uma homenagem aos homens e mulheres que contribuem diariamente para o futuro do Haiti e não como uma declaração política.

Durante o processo de revisão, a FIFA determinou que certos elementos visuais poderiam ser interpretados de forma diferente de acordo com seus regulamentos de equipamentos e, por fim, solicitou modificações no design.

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Embora essa interpretação tenha divergido de nossa intenção, a Saeta respeitou o processo e implementou os requisitos finais comunicados pela FIFA.

Continuamos orgulhosos de ter contribuído, juntamente com a Federação Haitiana de Futebol, para este momento histórico do futebol haitiano e desejamos à equipe muito sucesso na Copa do Mundo da FIFA.”

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Outra polêmica

A ilustração presente no uniforme do Haiti também gerou polêmica nas redes sociais. Alguns usuários pensaram que a bandeira hasteada representada no uniforme fosse da Polônia. Apesar de soar absurdo essa hipótese, o país europeu possui uma relação com a ilha do caribe. 

Em meio ao conflito com a França, Napoleão Bonaparte enviou soldados poloneses para combater na guerra contra o Haiti. Porém, alguns desses homens trocaram de lado e passaram a defender a revolução local. Mas, segundo a Saeta, a ilustração faz uma referência à bandeira nacional adotada após a independência do país, em 1804, e não à Polônia.

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Caribe
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