Fifa pede mudança em uniforme com “mensagem política” de Haiti
Fornecedora diz que ilustração na camisa representa os "homens e mulheres que contribuem diariamente para o futuro" do país
Em sua primeira Copa do Mundo da história, o Haiti foi acusado pela Fifa por mensagem política em seu uniforme. A camisa atual do país caribenho contém uma ilustração da Batalha de Vertières, conflito travado contra o domínio francês pela independência, ocorrido em 1803. Em comunicado divulgado nesta terça-feira, 9, a Saeta, fornecedora do uniforme, afirmou que a entidade máxima do futebol mundial pediu alterações no produto já utilizado pelos jogadores haitianos em amistosos.
Confira o informe na íntegra da Saeta, publicado em suas redes sociais, em relação a solicitação e alegação da Fifa:
“Após a histórica classificação do Haiti para a Copa do Mundo da FIFA, a Saeta teve o privilégio de desenhar o uniforme para o retorno da seleção nacional ao maior palco do futebol.
Trabalhando em estreita colaboração com a Federação Haitiana de Futebol, nosso objetivo ao longo de todo o processo foi criar uma camisa que celebrasse o orgulho, a resiliência e o espírito do povo haitiano. Vários conceitos foram desenvolvidos e aprimorados ao longo de vários meses e submetidos ao processo de aprovação padrão da FIFA.
O design final apresentado pela Saeta foi concebido como uma homenagem aos homens e mulheres que contribuem diariamente para o futuro do Haiti e não como uma declaração política.
Durante o processo de revisão, a FIFA determinou que certos elementos visuais poderiam ser interpretados de forma diferente de acordo com seus regulamentos de equipamentos e, por fim, solicitou modificações no design.
Embora essa interpretação tenha divergido de nossa intenção, a Saeta respeitou o processo e implementou os requisitos finais comunicados pela FIFA.
Continuamos orgulhosos de ter contribuído, juntamente com a Federação Haitiana de Futebol, para este momento histórico do futebol haitiano e desejamos à equipe muito sucesso na Copa do Mundo da FIFA.”
Outra polêmica
A ilustração presente no uniforme do Haiti também gerou polêmica nas redes sociais. Alguns usuários pensaram que a bandeira hasteada representada no uniforme fosse da Polônia. Apesar de soar absurdo essa hipótese, o país europeu possui uma relação com a ilha do caribe.
Em meio ao conflito com a França, Napoleão Bonaparte enviou soldados poloneses para combater na guerra contra o Haiti. Porém, alguns desses homens trocaram de lado e passaram a defender a revolução local. Mas, segundo a Saeta, a ilustração faz uma referência à bandeira nacional adotada após a independência do país, em 1804, e não à Polônia.