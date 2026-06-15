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Fifa faz vista grossa para torcida do Irã

Apesar da proibição expressa, a antiga bandeira do Irã que hoje é usada como símbolo contra os aiatolás é vista por toda a parte no estádio de Los Angeles

Por Felipe Carneiro, de Los Angeles 15 jun 2026, 22h38 | Atualizado em 15 jun 2026, 22h38
Mulher de cabelo castanho e óculos de sol na cabeça segura uma bandeira do Irã com listras verde, branca e vermelha, e um leão dourado no centro, em meio a uma multidão em um estádio
Torcedora do Irã no estádio de Los Angeles ostenta a bandeira símbolo da luta contra os aiatolás (Allen J. Schaben/Getty Images)
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Dentro do Estádio de Los Angeles, nesta segunda-feira, 15, no jogo entre Irã e Nova Zelândia, a bandeira pré-revolucionária iraniana — com o leão e o sol no centro, proibida pela Fifa por ser considerada manifestação política — estava em todo lugar: nas arquibancadas, nas mãos, nas camisetas.

A organização do torneio havia declarado oficialmente que o símbolo não poderia entrar no estádio, a ponto de o caso ter chegado aos tribunais horas antes da partida. O juiz Curtis A. Kin, da Corte Superior do Condado de Los Angeles, negou o pedido liminar de um grupo que contestava a proibição, argumentando que a liberdade de expressão tem limites quando se trata de um ator privado em propriedade privada. A Fifa, porém, não fez cumprir sua própria regra. Dezenas de bandeiras e camisetas com o leão circularam livremente pelo estádio sem qualquer intervenção da segurança.

O que também ficou evidente dentro do estádio foi que os temores de que a diáspora iraniana de Los Angeles — a maior comunidade iraniana fora do Irã — fosse torcer contra o próprio time não se confirmaram. Apesar de a federação de futebol itraniana ser acusada por parte da oposição de funcionar como marionete do regime dos aiatolás, a torcida majoritariamente iraniana vibrou com cada lance do time, com gritos, bandeiras e emoção genuína. Quando o juiz apita o início do jogo, o futebol, ao menos por 90 minutos, se sobrepõe política.

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