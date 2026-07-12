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Esporte

Fifa estuda a possibilidade de ampliar Copa do Mundo para 64 seleções

Edição de 2026 contemplou 48 equipes, 16 a mais do que o número mantido entre 1998 e 2022

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 jul 2026, 15h27
A taça da Copa do Mundo FIFA e uma bola de futebol branca e preta sobre o gramado verde de um estádio vazio, com arquibancadas ao fundo
Bola da final e a taça da Copa do Mundo de 2026 (adidas/Divulgação)
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Antes mesmo do encerramento da Copa do Mundo 2026, a Fifa estuda a possibilidade de ampliar suas vagas e contemplar 64 seleções em 2030, edição do evento que marcará seu centenário e será sediada por Espanha, Portugal e Marrocos, com jogos também no Paraguai, Uruguai e Argentina. A notícia foi confirmada pelo presidente da entidade, Gianni Infantino, em entrevista ao veículo Bluewin, da Suíça.

A edição atual é a maior da história do evento, tendo sido disputada por 48 equipes, Antes disso, entre 1998 e 2022, o total era de  32 times. Com o novo acréscimo, mais de um quarto das equipes filiadas à Fifa teriam a chance de competir pela taça.

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Uma decisão só será tomada após a final da Copa do Mundo, quando os comitês responsáveis deliberarão sobre a proposta.

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Infantino encara a edição de 2026 como um sucesso e opina que a expansão do campeonato ajuda seleções menores a manter investimento, especialmente fora da Europa e da América do Sul.

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O uruguaio Ignacio Alonso, membro do conselho da Fifa, foi o primeiro a sugerir a expansão para 64 equipes, ainda em março de 2025. A possibilidade provocou entusiasmo no presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, que disse ser um “sonho” prestigiar tantas equipes durante o centenário da Copa do Mundo.

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Até o momento, o maior opositor à ideia é o presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, que diz que tamanha participação prejudicaria as partidas eliminatórias e sobrecarregaria o Mundial.

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