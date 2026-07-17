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Esporte

Fifa divulga uniformes da final da Copa e da disputa de 3º lugar; confira imagens

Todas as seleções vestirão seus uniformes principais para as partidas

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jul 2026, 10h15 | Atualizado em 18 jul 2026, 13h08
Seis jogadores de futebol posam em fundo cinza, vestindo uniformes de suas seleções: França (azul), Inglaterra (branco), Argentina (listras azuis e brancas) e Espanha (vermelho e azul)
Argentina, Espanha, França e Inglaterra disputam as últimas partidas da Copa do Mundo 2026 (FIFA/FIFA/Getty Images)
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Fifa divulga uniformes da final da Copa e da disputa de 3º lugar; confira imagens Priorizar nos meus resultados Google

A Fifa divulgou nesta quinta, 16, os uniformes das seleções para a final e disputa pelo 3º lugar da Copa do Mundo. As quatro seleções vestirão seu uniforme principal para os últimos jogos do Mundial. 

França e Inglaterra perderam as suas semifinais e disputam a terceira colocação do torneio neste sábado, 18, às 18h (horário de Brasília), no estádio de Miami, nos Estados Unidos. 

Os Bleus vestirão seu uniforme azul escuro completo (camisa, shorts e meião). Os goleiros vestirão o uniforme rosa completo, com uma estrela roxa na camisa.

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Os ingleses também entrarão em campo monocromáticos com o uniforme branco. Os goleiros estarão de amarelo.

Tabela de uniformes para a final de bronze entre França e Inglaterra. França: jogador com camisa, shorts e meias azul-marinho; goleiro com camisa, shorts e meias magenta. Inglaterra: jogador com camisa, shorts e meias brancas com detalhes vermelhos; goleiro com camisa, shorts e meias amarelas. Árbitro com uniforme vermelho e dourado; gandula com uniforme cinza escuro. Coletes de treino verde-oliva e marrom
Uniformes de França e Inglaterra para a disputa pelo 3º lugar da Copa do Mundo 2026 (Fifa/Reprodução)
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A final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina será realizada no domingo, 19, às 16h, no estádio de Nova York e Nova Jersey, nos EUA.

A tricampeã Argentina busca o tetracampeonato com a sua tradicional camisa listrada em azul e branco, assim como na conquista dos títulos em 1978, 1986 e 2022. Os shorts e meiões serão brancos. Os goleiros vestirão um uniforme inteiro verde com detalhes em preto.

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Diante da Inglaterra na semifinal, a federação pediu à Fifa para utilizar o uniforme azul marinho como tinha utilizou nas vitórias sobre os ingleses em outros Mundiais.

A Espanha também vestirá na final o uniforme vermelho que vestiu na conquista do seu único título em 2010. Os jogadores de linha vestirão camisa vermelha e shorts e meião azul marinho. Os goleiros vestirão um conjunto azul com detalhes em amarelo.

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Detalhes dos uniformes para a final da Copa do Mundo 2026 entre Espanha e Argentina. Espanha veste camisa vermelha, calção azul-marinho e meias azuis. Goleiro espanhol usa uniforme azul-claro e amarelo. Argentina veste camisa listrada branca e azul-claro, calção branco e meias brancas. Goleiro argentino usa uniforme verde-claro e preto. Árbitro veste preto e dourado, gandula cinza. Coletes rosa e roxo para substitutos
Uniformes de Espanha e Argentina para a final da Copa do Mundo 2026 (Fifa/Reprodução)
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