Fifa divulga uniformes da final da Copa e da disputa de 3º lugar; confira imagens

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A Fifa divulgou os uniformes que as seleções usarão na final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina, e na disputa pelo 3º lugar entre França e Inglaterra. Todas as equipes vestirão seus uniformes principais. Confira os detalhes das cores e combinações que estarão em campo nos jogos decisivos do Mundial.

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A Fifa divulgou nesta quinta, 16, os uniformes das seleções para a final e disputa pelo 3º lugar da Copa do Mundo. As quatro seleções vestirão seu uniforme principal para os últimos jogos do Mundial.

França e Inglaterra perderam as suas semifinais e disputam a terceira colocação do torneio neste sábado, 18, às 18h (horário de Brasília), no estádio de Miami, nos Estados Unidos.

Os Bleus vestirão seu uniforme azul escuro completo (camisa, shorts e meião). Os goleiros vestirão o uniforme rosa completo, com uma estrela roxa na camisa.

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Os ingleses também entrarão em campo monocromáticos com o uniforme branco. Os goleiros estarão de amarelo.

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A final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina será realizada no domingo, 19, às 16h, no estádio de Nova York e Nova Jersey, nos EUA.

A tricampeã Argentina busca o tetracampeonato com a sua tradicional camisa listrada em azul e branco, assim como na conquista dos títulos em 1978, 1986 e 2022. Os shorts e meiões serão brancos. Os goleiros vestirão um uniforme inteiro verde com detalhes em preto.

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Diante da Inglaterra na semifinal, a federação pediu à Fifa para utilizar o uniforme azul marinho como tinha utilizou nas vitórias sobre os ingleses em outros Mundiais.

A Espanha também vestirá na final o uniforme vermelho que vestiu na conquista do seu único título em 2010. Os jogadores de linha vestirão camisa vermelha e shorts e meião azul marinho. Os goleiros vestirão um conjunto azul com detalhes em amarelo.

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