Fifa divulga uniformes da final da Copa e da disputa de 3º lugar; confira imagens
Todas as seleções vestirão seus uniformes principais para as partidas
A Fifa divulgou nesta quinta, 16, os uniformes das seleções para a final e disputa pelo 3º lugar da Copa do Mundo. As quatro seleções vestirão seu uniforme principal para os últimos jogos do Mundial.
França e Inglaterra perderam as suas semifinais e disputam a terceira colocação do torneio neste sábado, 18, às 18h (horário de Brasília), no estádio de Miami, nos Estados Unidos.
Os Bleus vestirão seu uniforme azul escuro completo (camisa, shorts e meião). Os goleiros vestirão o uniforme rosa completo, com uma estrela roxa na camisa.
Os ingleses também entrarão em campo monocromáticos com o uniforme branco. Os goleiros estarão de amarelo.
A final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina será realizada no domingo, 19, às 16h, no estádio de Nova York e Nova Jersey, nos EUA.
A tricampeã Argentina busca o tetracampeonato com a sua tradicional camisa listrada em azul e branco, assim como na conquista dos títulos em 1978, 1986 e 2022. Os shorts e meiões serão brancos. Os goleiros vestirão um uniforme inteiro verde com detalhes em preto.
Diante da Inglaterra na semifinal, a federação pediu à Fifa para utilizar o uniforme azul marinho como tinha utilizou nas vitórias sobre os ingleses em outros Mundiais.
A Espanha também vestirá na final o uniforme vermelho que vestiu na conquista do seu único título em 2010. Os jogadores de linha vestirão camisa vermelha e shorts e meião azul marinho. Os goleiros vestirão um conjunto azul com detalhes em amarelo.
EM UM SÓ LUGAR