Fifa divulga imagens da câmera do árbitro na final da Copa do Mundo

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A Fifa divulgou um vídeo inédito da final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina, capturado pela câmera do árbitro Slavko Vinčić. As imagens mostram a perspectiva do juiz em momentos cruciais do jogo, incluindo diálogos com Messi, cartões e o gol do título espanhol, oferecendo um olhar exclusivo dos bastidores da decisão.

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A Fifa divulgou imagens registradas pela câmera do árbitro da final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina. O esloveno Slavko Vinčić foi o responsável por apitar o jogo no estádio de Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos, que terminou com vitória espanhola por 1 a 0 conquistada na prorrogação e o bicampeonato da La Roja.

No vídeo divulgado pela Fifa, a câmera acoplada no microfone do árbitro registrou o ponto de vista de Vinčić durante a entrada no campo, o sorteio entre os capitães e o cumprimento com os jogadores.

Entre os lances da partida no vídeo estão faltas em Messi marcadas pelo juiz e o lance do cartão amarelo aplicado no argentino Lisandro Martínez por falta em Oyarzabal.

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Em uma conversa em inglês entre o árbitro e Lionel Messi, Vinčić pede ao capitão da seleção argentina: “Messi, controle o Paredes. Eu não quero…Ele já tem amarelo. Controle, por favor. Sempre, sempre.”

O companheiro de Messi tinha entrado depois do intervalo e recebeu um cartão aos oito minutos do segundo tempo por uma falta fora do lance da bola em Rodri. Paredes até evitou o segundo cartão amarelo com a bola rolando, mas protagonizou uma nova confusão depois do fim do jogo na prorrogação em uma briga com os espanhóis que comemoravam o título mundial. A Argentina está sendo investigada pela briga.

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Outros momentos registrados na câmera do árbitro foram o gol marcado por Ferrán Torres que garantiu o título espanhol, e o gol perdido por Giuliano Simeone já nos últimos minutos da prorrogação.

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No vídeo divulgado pela Fifa, não há o registro do lance que gerou a expulsão do argentino Enzo Fernández, aos 47 minutos do segundo tempo regulamentar. O meio-campista fez uma dura falta em Pau Cubarsí e levou o seu segundo cartão amarelo; o primeiro foi mostrado ainda no primeiro tempo por reclamação, momento que também não consta no vídeo da Fifa.

Na sequência da expulsão de Enzo, Messi também tentou ‘cavar’ a expulsão de Cucurella sob a “Lei Vini Jr.”. O pedido não foi acatado pelo esloveno e o capitão argentino foi criticado por ex-jogadores pela atitude. Assim como o cartão vermelho, o lance sob a perspectiva do árbitro não está no vídeo.

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Com o fim da partida, Vinčić cumprimenta jogadores espanhóis. Em uma conversa com Dani Olmo, afirma que “eles foram muito difíceis, muito difíceis” e o jogador responde: “Você foi ótimo.” O árbitro então revela ao jogador que era sua última partida da carreira e Olmo o parabeniza: “Sério? Parabéns pela carreira incrível. Você merece terminá-la assim. Eu respeito muito você.”

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Os últimos momentos do vídeo mostram a perspectiva de Vinčić sendo aplaudido pelos espanhóis em um corredor em direção ao palco de premiação. O árbitro cumprimenta o presidente da Fifa, Gianni Infantino e o presidente dos EUA, Donald Trump, que diz duas vezes “bom trabalho” e o entrega a medalha. O esloveno ainda cumprimenta a presidente do México, Claudia Sheinbaum, e o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney.

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