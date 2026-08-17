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Esporte

Fifa divulga imagens da câmera do árbitro na final da Copa do Mundo

Árbitro Slavko Vinčić pediu para Messi, capitão da Argentina, para controlar Paredes

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 ago 2026, 10h44
Um árbitro de futebol, vestindo uniforme preto, aponta para um jogador argentino de camisa listrada azul e branca, que também aponta para o árbitro. Outros jogadores e torcedores ao fundo em um campo gramado
Árbitro deu cartão amarelo para Lisandro Martínez na final da Copa do Mundo; ponto de vista do juiz no lance está em vídeo divulgado pela Fifa (Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images)
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Fifa divulga imagens da câmera do árbitro na final da Copa do Mundo Priorizar nos meus resultados Google

A Fifa divulgou imagens registradas pela câmera do árbitro da final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina. O esloveno Slavko Vinčić foi o responsável por apitar o jogo no estádio de Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos, que terminou com vitória espanhola por 1 a 0 conquistada na prorrogação e o bicampeonato da La Roja. 

No vídeo divulgado pela Fifa, a câmera acoplada no microfone do árbitro registrou o ponto de vista de Vinčić durante a entrada no campo, o sorteio entre os capitães e o cumprimento com os jogadores.

Entre os lances da partida no vídeo estão faltas em Messi marcadas pelo juiz e o lance do cartão amarelo aplicado no argentino Lisandro Martínez por falta em Oyarzabal.

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Jogadores de futebol em campo verde, um de camisa vermelha com número 21 e outro de camisa branca e azul listrada com número 8, caindo após um lance. Um terceiro jogador de camisa branca e azul listrada observa. Ao fundo, um estádio lotado com telões exibindo FIFA World Cup 2026 The Final. No canto inferior esquerdo, um logo Powered by Lenovo AI e Referee View
Falta de Lisandro Martínez em Oyarzabal – Final da Copa do Mundo 2026 entre Espanha e Argentina (Fifa/Lenovo/Reprodução)
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Em uma conversa em inglês entre o árbitro e Lionel Messi, Vinčić pede ao capitão da seleção argentina: “Messi, controle o Paredes. Eu não quero…Ele já tem amarelo. Controle, por favor. Sempre, sempre.”

O companheiro de Messi tinha entrado depois do intervalo e recebeu um cartão aos oito minutos do segundo tempo por uma falta fora do lance da bola em Rodri. Paredes até evitou o segundo cartão amarelo com a bola rolando, mas protagonizou uma nova confusão depois do fim do jogo na prorrogação em uma briga com os espanhóis que comemoravam o título mundial. A Argentina está sendo investigada pela briga.

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Lionel Messi, com a camisa da Argentina, fala para a câmera em um campo de futebol lotado, com a torcida ao fundo. A imagem mostra a perspectiva de um árbitro, com o logo Powered by Lenovo AI e Referee View na parte inferior esquerda
Árbitro conversa com Messi sobre Paredes – Final da Copa do Mundo 2026 entre Espanha e Argentina (Fifa/Lenovo/Reprodução)

Outros momentos registrados na câmera do árbitro foram o gol marcado por Ferrán Torres que garantiu o título espanhol, e o gol perdido por Giuliano Simeone já nos últimos minutos da prorrogação.

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No vídeo divulgado pela Fifa, não há o registro do lance que gerou a expulsão do argentino Enzo Fernández, aos 47 minutos do segundo tempo regulamentar. O meio-campista fez uma dura falta em Pau Cubarsí e levou o seu segundo cartão amarelo; o primeiro foi mostrado ainda no primeiro tempo por reclamação, momento que também não consta no vídeo da Fifa.

Na sequência da expulsão de Enzo, Messi também tentou ‘cavar’ a expulsão de Cucurella sob a “Lei Vini Jr.”. O pedido não foi acatado pelo esloveno e o capitão argentino foi criticado por ex-jogadores pela atitude. Assim como o cartão vermelho, o lance sob a perspectiva do árbitro não está no vídeo. 

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Com o fim da partida, Vinčić cumprimenta jogadores espanhóis. Em uma conversa com Dani Olmo, afirma que “eles foram muito difíceis, muito difíceis” e o jogador responde: “Você foi ótimo.” O árbitro então revela ao jogador que era sua última partida da carreira e Olmo o parabeniza: “Sério? Parabéns pela carreira incrível. Você merece terminá-la assim. Eu respeito muito você.”

Gianni Infantino, presidente da FIFA, sorri para a câmera em um estádio lotado, com Donald Trump sorrindo ao fundo. Eles estão em um evento esportivo, possivelmente a final da Copa do Mundo, com a taça dourada visível à direita. O céu está azul e o estádio cheio de pessoas. Há um letreiro Powered by Lenovo AI e Referee View no canto inferior esquerdo
Visão do árbitro em cumprimento de autoridades – Final da Copa do Mundo 2026 entre Espanha e Argentina (Fifa/Lenovo/Reprodução)
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Os últimos momentos do vídeo mostram a perspectiva de Vinčić sendo aplaudido pelos espanhóis em um corredor em direção ao palco de premiação. O árbitro cumprimenta o presidente da Fifa, Gianni Infantino e o presidente dos EUA, Donald Trump, que diz duas vezes “bom trabalho” e o entrega a medalha. O esloveno ainda cumprimenta a presidente do México, Claudia Sheinbaum, e o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney.

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