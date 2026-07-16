Fifa define árbitros da final da Copa do Mundo e da disputa pelo 3º lugar
Juiz que apitou Brasil x Marrocos foi escolhido para a decisão do Mundial
A Fifa anunciou as equipes de arbitragem responsáveis pelos últimos jogos da Copa do Mundo de 2026.
O esloveno Slavko Vincic foi o escolhido para comandar a final do Mundial entre Espanha e Argentina, no domingo (19). Ele terá como assistentes os compatriotas Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic. O jordaniano Adham Makhadmeh será o quarto árbitro, enquanto Mohammad Alkalaf, também da Jordânia, ficará como assistente reserva.
Vincic iniciou sua participação na Copa apitando o empate por 1 a 1 entre Brasil e Marrocos, pela fase de grupos. Depois, esteve à frente de Argélia x Jordânia e México x Equador.
A arbitragem da disputa pelo terceiro lugar entre Inglaterra e França, no sábado (18), ficará sob responsabilidade do venezuelano Jesús Valenzuela. Os assistentes serão Jorge Urrego e Tulio Moreno, também da Venezuela. O quarto árbitro será o marroquino Jalal Jayed, com o também marroquino Zakaria Brinsi como assistente reserva.
Durante o Mundial, Valenzuela apitou Austrália x Turquia, Bósnia e Herzegovina x Catar e Noruega x Costa do Marfim.
O brasileiro Wilton Pereira Sampaio, que chegou a ser cotado para a final, ficou fora da decisão após a classificação da Argentina. Embora o regulamento da competição não impeça a escolha de árbitros da mesma confederação continental das seleções envolvidas, a Fifa optou por evitar um representante da Conmebol no duelo.
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