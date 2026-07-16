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Esporte

Fifa adota tradição dos EUA e premiará campeão da Copa com anel exclusivo

Equipe campeã receberá 30 anéis personalizados; outros 1.996 serão comercializados para torcedores

Por Maria Trombini 16 jul 2026, 22h11
Anel dourado de campeão da Copa do Mundo FIFA, com pedras azuis no centro e diamantes ao redor, sobre uma superfície escura e texturizada, sob um feixe de luz que destaca seu brilho
Anel terá a taça da Copa e detalhes da seleção campeã (Fifa/Divulgação)
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No domingo (19), o mundo conhecerá o campeão da Copa do Mundo de 2026. Além da taça e das tradicionais medalhas de ouro, a Fifa anunciou uma novidade para os vencedores: um anel exclusivo de campeão.

Inspirado na tradição esportiva dos Estados Unidos, o item será entregue aos jogadores e à comissão técnica da seleção campeã. Ao todo, serão produzidos 2.026 anéis numerados, em alusão ao ano do torneio. Desses, 30 serão destinados aos campeões, enquanto os outros 1.996 serão comercializados oficialmente para torcedores.

O anel terá, de um lado, a imagem da taça da Copa do Mundo e, do outro, elementos personalizados da seleção vencedora. Cada peça será numerada individualmente, confeccionada sob medida para seu destinatário e acompanhada de um certificado de autenticidade.

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Logo após a final, o capitão e o técnico da equipe campeã receberão versões provisórias do anel durante a cerimônia de premiação. Os 30 modelos definitivos serão personalizados posteriormente para garantir o ajuste ideal antes da entrega oficial.

Segundo a própria Fifa, a iniciativa foi inspirada na tradição dos anéis de campeão, comum nas principais ligas esportivas norte-americanas. Entre os exemplos mais conhecidos estão os anéis concedidos aos vencedores do Super Bowl (NFL), das finais da NBA, da World Series (MLB) e da Stanley Cup (NHL).

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Essa não é a única influência do esporte norte-americano na Copa do Mundo de 2026. A decisão também contará, pela primeira vez na história do torneio, com um show do intervalo inspirado no tradicional Halftime Show do Super Bowl.

Argentina e Espanha entram em campo no domingo (19), às 16h (de Brasília), em busca do título mundial.

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