Fernanda Gentil quebra silêncio sobre fala de Romário na Copa

Causou repercussão nas redes uma fala atravessada de Romário dada ao vivo para Fernanda Gentil após o empate por 1 a 1 do Brasil contra a seleção do Marrocos, no sábado, 13. O jogador disse que “só quem não entende de futebol” acha que foi uma derrota o empate da seleção, comentário que havia sido feito instantes antes por Gentil.

Ela então se pronunciou um dia depois sobre a ríspida resposta do ex-jogador e hoje senador. “Para mim não foi assim como vocês estão imaginando, ou como pode ter parecido. Ali na hora, né, a gente está com ponto no ouvido, muito barulho, jogo, aquela coisa, o diretor falando, e ele respondendo ali, e a gente naquele clima maravilhoso. Eu e o Romário já trabalhamos juntos em outras oportunidades, nos conhecemos pessoalmente”, explicou.

Gentil contou ainda que só percebeu a dimensão da repercussão depois de deixar a transmissão e acompanhar os comentários nas redes sociais. “Cheguei em casa e começou a pipocar uma coisa ou outra: ‘Romário grosseiro’, ‘estúpido’… Gente, não foi isso e, em nenhuma das respostas, não foi isso que ele quis dizer”, ponderou ela. Então tá.

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