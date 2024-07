Feito histórico: Juliana Viana é primeira brasileira a vencer no badminton

Com apenas 19 anos, a piauiense Juliana Viana conquistou um feito histórico para o Brasil nesta segunda-feira, 29. A jovem é a primeira brasileira a vencer no badminton nos Jogos Olímpicos, depois de superar Lo Sim Yan, de Hong Kong, por 2 sets a 0, com parciais de 21/19 e 21/14.

A vitória significa que Juliana segue com chances de classificação em Paris, depois de perder, na primeira partida, para a tailandesa Supanida Katethong. A brasileira volta às quadras já na terça-feira para sua próxima partida.