FBI investiga ameaça de bomba em estádio do jogo do Brasil

O FBI de Houston está investigando a origem de uma ameaça divulgada online de que haveria uma bomba no estádio de Houston durante o jogo do Brasil contra o Japão nesta segunda-feira, 29. O órgão monitorou as mensagens, que foram enviadas a empresas e ceículos de comunicação locais durante a partida, mas não encontrou motivos para dar credibilidade à ameaça. “O FBI de Houston está ciente de uma ameaça ao Estádio de Houston que circula online. Estamos trabalhando com nossos parceiros de segurança pública locais, estaduais e federais para investigar quem está por trás da comunicação”, disse a agência em nota. “No momento, não há credibilidade na ameaça. Continuamos a analisar e avaliar a situação.”

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Connor Hagan, porta-voz do FBI de Houston, informou que a ameaça online foi enviada a múltiplas empresas e veículos de imprensa na manhã de segunda-feira. Hagan disse que os investigadores concluíram que a ameaça não era crível, mas ainda trabalham para rastrear sua origem.

As autoridades pedem que a população fique atenta e reporte qualquer atividade suspeita. Até o início da tarde de segunda-feira, nenhuma informação adicional havia sido divulgada.