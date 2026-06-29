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Esporte

FBI investiga ameaça de bomba em estádio do jogo do Brasil

Agência divulgou nota para tranquilizar a população e afirmar que não há razão para acreditar que torcedores corriam perigo

Por Felipe Carneiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jun 2026, 18h44 | Atualizado em 29 jun 2026, 19h01
Estádio de futebol lotado com torcedores em amarelo, um placar eletrônico exibe Brasil 1 x 1 Japão e um goleiro chuta a bola no campo verde
Estádio de Houston, onde o Brasil jogou contra o Japão: ameaça de bomba (Masashi Hara/Getty Images)
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O FBI de Houston está investigando a origem de uma ameaça divulgada online de que haveria uma bomba no estádio de Houston durante o jogo do Brasil contra o Japão nesta segunda-feira, 29. O órgão monitorou as mensagens, que foram enviadas a empresas e ceículos de comunicação locais durante a partida, mas não encontrou motivos para dar credibilidade à ameaça. “O FBI de Houston está ciente de uma ameaça ao Estádio de Houston que circula online. Estamos trabalhando com nossos parceiros de segurança pública locais, estaduais e federais para investigar quem está por trás da comunicação”, disse a agência em nota. “No momento, não há credibilidade na ameaça. Continuamos a analisar e avaliar a situação.”

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Connor Hagan, porta-voz do FBI de Houston, informou que a ameaça online foi enviada a múltiplas empresas e veículos de imprensa na manhã de segunda-feira. Hagan disse que os investigadores concluíram que a ameaça não era crível, mas ainda trabalham para rastrear sua origem.

As autoridades pedem que a população fique atenta e reporte qualquer atividade suspeita. Até o início da tarde de segunda-feira, nenhuma informação adicional havia sido divulgada.

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