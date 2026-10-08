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Esporte

F1 terá mudanças após falhas debaixo de chuva na Malásia

FIA anunciou uma série de atualizações para os próximos GPs

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 out 2026, 15h35
Visão em primeira pessoa de um carro de Fórmula 1 vermelho e branco em uma pista molhada, com o capacete amarelo do piloto visível. A pista tem faixas verdes e brancas, e palmeiras ao fundo sob um céu nublado. Outros carros aparecem distantes na curva
Falha sob chuva: carro de Lewis Hamilton foi o primeiro a ser afetado (F1/X/Divulgação)
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A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) anunciou nesta quinta-feira, 8, que implementará mudanças no sistema das unidades de potência da Fórmula 1 a partir dos GPs de Singapura e Estados Unidos. As atualizações são uma resposta à falha de software que atrasou em mais de 1h o início do GP da Malásia, no último domingo. 

No Grande Prêmio do Bahrein, disputado no Circuito de Sepang, na Malásia, dez carros tiveram problemas de potência durante a volta de apresentação. Segundo a FIA, a investigação concluiu que um erro no software para condições de chuva provocou a situação. “Como resultado, a configuração estabelecida para o evento de Sepang será restabelecida para o Grande Prêmio de Singapura caso sejam esperadas condições climáticas semelhantes”, diz a nota.

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O órgão informou ainda que uma nova atualização do software para condições de chuva será lançada para o Grande Prêmio dos Estados Unidos, que acontece no dia 25 de outubro. A investigação também recomendou a implementação de medidas que permitam o teste do software, “a fim de torná-lo o mais robusto possível”.

Atraso de 1h30

A corrida, prevista para as 15h do horário local (04h em Brasília), teve de ser adiada duas vezes devido às fortes chuvas de monção, que encharcaram o circuito meia hora antes da largada.

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A direção de prova anunciou que a corrida começaria às 15h40, mas vários carros apresentaram problemas eletrônicos devido à chuva, e foram enviados de volta aos boxes.

A segunda e definitiva largada ocorreu às 16h33 locais (05h33 de Brasília), com vários carros na pista e outros partindo dos boxes com pneus diferentes para o início da prova.

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(Com AFP)

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