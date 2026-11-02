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Esporte

Com campeão definido, o que segue em disputa para o GP no Brasil de Fórmula 1?

Campeonato de construtores segue em aberto e pode ser decidido em Interlagos

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 nov 2026, 13h14 | Atualizado em 2 nov 2026, 13h22
Carro de Fórmula 1 laranja e preto na pista, com uma bandeira quadriculada sendo agitada em primeiro plano. Ao fundo, arquibancadas lotadas e uma bandeira do Brasil.
GP de São Paulo 2025 (Mark Sutton - Formula 1/Formula 1/Getty Images)
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Com a confirmação do título de Kimi Antonelli na Fórmula 1, as últimas corridas da temporada se tornam palco da disputa do campeonato de construtores. A Mercedes, equipe do piloto campeão, lidera a tabela de pontos e pode garantir o título por equipes no Grande Prêmio do Brasil, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, no dia 8 de novembro.

A equipe de Kimi Antonelli e George Russell chega para a etapa no Brasil com larga vantagem na primeira posição da competição de construtores, com 630 pontos. Apenas a Ferrari, que aparece em segundo lugar, com 504 pontos, ainda concorre ao título, mas a grande distância para a rival torna uma reviravolta improvável.

Para completar a dobradinha de títulos, a Mercedes precisa conquistar três pontos a mais do que a Ferrari no GP de São Paulo. Há várias possibilidades para a equipe concretizar o feito: seus pilotos terminarem em 1º e 2º, 1º e 3º ou até 1º e 4º, mesmo com boas colocações das Ferraris de Lewis Hamilton e Charles Leclerc.

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Caso um dos pilotos da Ferrari ganhe, as contas ficam mais complicadas para a Mercedes, mas o título em Interlagos também será possível, a depender da posição do segundo carro da escuderia italiana.

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Depois do Brasil, a equipe alemã terá mais três corridas (Las Vegas, Catar e Abu Dhabi) para manter a vantagem e confirmar o título, ou a Ferrari, para tentar tomar a liderança. O último título de construtores da Mercedes foi em 2021, enquanto, para a equipe italiana, maior vencedora com 16 títulos, a última conquista foi em 2008.

A posição no campeonato de construtores é relevante para as equipes pelo prestígio do trabalho de todos os funcionários por trás do desempenho dos carros, assim como no quesito financeiro, já que o valor da premiação da Fórmula 1 é determinado de acordo com a posição das equipes no campeonato de construtores. A ordem dos boxes no pit lane também segue a colocação das equipes na tabela da temporada anterior: a mais bem colocada fica na entrada do pit, enquanto a pior colocada, no final, na saída de volta para a pista.

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Em caso de empate, cenário que nunca ocorreu até então, o desempate é realizado pelo número de vitórias. Caso a indefinição persista, segue-se para o número de segundas colocações, terceiras, e assim por diante.

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