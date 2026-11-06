F1: Bortoleto vê clima como aliado e revela expectativa para corrida em Interlagos

“Estamos aqui para construir um projeto sólido”, afirmou o piloto à imprensa no circuito de Interlagos, onde disputará, no fim de semana, seu segundo Grande Prêmio do Brasil na F1.

“Acredito que o ano que vem ainda será um ano de consolidação no meio do grid. Não creio que estaremos brigando lá na frente”, disse.

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O objetivo público do projeto é alcançar competitividade plena em 2030, embora Bortoleto tenha garantido que, internamente, a equipe trabalha para atingir esse patamar antes disso.

Para este fim de semana, a meta da Audi é “pontuar”, segundo o brasileiro, que acredita que as condições climáticas instáveis em Interlagos podem abrir oportunidades para um resultado melhor.

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Bortoleto, que sofreu um acidente na edição do ano passado, admitiu que precisa gerenciar melhor suas emoções ao correr em casa.

“Acho que, no ano passado, minhas emoções acabaram tomando um pouco demais o controle”, explicou.

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Ele relembrou que tomou decisões impulsivas, incluindo uma ultrapassagem na corrida sprint que considera, possivelmente, desnecessária e que acabou provocando o acidente.

Ainda assim, destacou o que significa competir diante de seu público: “Você só entende realmente o que significa correr em casa quando está prestes a entrar no carro, coloca o capacete e ouve toda a arquibancada gritando e torcendo por você”.

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O piloto de Osasco, na região metropolitana de São Paulo, também defendeu a necessidade de tornar o automobilismo mais acessível no Brasil, onde o aumento dos custos no kart e em categorias como a Fórmula 3 e a Fórmula 2 dificulta o caminho rumo à elite.

“É muito importante mostrar à nova geração que, mesmo com todas as dificuldades dos nossos países, podemos chegar ao nível mais alto do esporte”, ressaltou.

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Bortoleto espera que a presença de dois brasileiros no grid incentive mais empresas a apoiar jovens pilotos.

(Com AFP)