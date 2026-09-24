F1: Audi confirma permanência de Bortoleto e Hülkenberg em 2027

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A Audi confirmou Gabriel Bortoleto e o alemão Nico Hulkenberg como sua dupla de pilotos para a Fórmula 1 em 2027, assegurando a continuidade da presença brasileira na categoria. A equipe, que fez sua estreia este ano, mostra uma trajetória de ascensão no campeonato de construtores. Conheça os detalhes dessa aposta para o futuro.

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O Grid da Fórmula 1 continuará com presença brasileira em 2027. Nesta quinta-feira, 24, a Audi confirmou Gabriel Bortoleto e o alemão Nico Hulkenberg como a dupla de pilotos da equipe para a próxima temporada. “Nossos pilotos têm contrato, sabíamos que não haveria mudanças”, explicou o chefe da equipe Mattia Binotto, em Baku.

A marca alemã, que ingressou no paddock da F1 com nome próprio nesta temporada, ocupa a oitava posição no campeonato de construtores, com 17 pontos — dez deles conquistados pelo brasileiro. “Nunca anunciamos o que aconteceria no próximo ano porque não parecia necessário”, atestou Binotto, dizendo-se satisfeito com o desempenho e a velocidade dos pilotos.

Bortoleto chegou à Fórmula 1 na temporada de 2025 e marcou 19 pontos correndo pela Kick Sauber. A equipe foi comprada pela Audi, que passou a correr sob o próprio nome este ano. Na sua estreia, na Austrália, conquistou dois pontos, emendando em seguida sete grandes prêmios sem pontuar. Agora, a equipe vive uma trajetória de ascensão, pontuando com ao menos um carro em cinco das últimas seis corridas.