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Esporte

F1: Audi confirma permanência de Bortoleto e Hülkenberg em 2027

Piloto brasileiro segue no grid na próxima temporada

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 set 2026, 12h34 | Atualizado em 24 set 2026, 12h51
Um homem jovem, de pele morena e boné cinza com o logo da Audi, sorri enquanto veste um macacão de corrida preto com patrocínios como Gillette e Revolut. Ele está em uma entrevista, com microfones de Sky Sports e Live visíveis, e uma mão feminina gesticula ao lado dele
Gabriel Bortoleto: piloto brasileiro segue na Fórmula 1 em 2027 (Foto por PETER FOX / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES/AFP)
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O Grid da Fórmula 1 continuará com presença brasileira em 2027. Nesta quinta-feira, 24, a Audi confirmou Gabriel Bortoleto e o alemão Nico Hulkenberg como a dupla de pilotos da equipe para a próxima temporada. “Nossos pilotos têm contrato, sabíamos que não haveria mudanças”, explicou o chefe da equipe Mattia Binotto, em Baku.

A marca alemã, que ingressou no paddock da F1 com nome próprio nesta temporada, ocupa a oitava posição no campeonato de construtores, com 17 pontos — dez deles conquistados pelo brasileiro. “Nunca anunciamos o que aconteceria no próximo ano porque não parecia necessário”, atestou Binotto, dizendo-se satisfeito com o desempenho e a velocidade dos pilotos.

Bortoleto chegou à Fórmula 1 na temporada de 2025 e marcou 19 pontos correndo pela Kick Sauber. A equipe foi comprada pela Audi, que passou a correr sob o próprio nome este ano. Na sua estreia, na Austrália, conquistou dois pontos, emendando em seguida sete grandes prêmios sem pontuar. Agora, a equipe vive uma trajetória de ascensão, pontuando com ao menos um carro em cinco das últimas seis corridas.

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