Ex-técnico da seleção, Parreira piora e respira com ajuda de aparelhos

Segundo o Hospital Samaritano Barra, do Rio de Janeiro, Carlos Alberto Parreira foi diagnosticado com uma inflamação pulmonar e apresentou um quadro infeccioso com repercussão na função renal nesta sexta-feira, 3

Em razão da evolução clínica, o ex-treinador precisou voltar a ser sedado e passou a respirar com o auxílio de aparelhos. Ele também está sendo submetido a sessões de hemodiálise sob cuidados do pneumologista intensivista Arthur Vianna, além de equipe assistencial e multidisciplinar do Hospital.

Carlos Alberto Parreira tem 83 anos e foi diagnosticado com linfoma de Hodgkin, câncer que atinge o sistema linfático. Está internado desde 16 de junho.

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