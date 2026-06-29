Ex-técnico da Coreia do Sul recebe ameaça de morte após eliminação na Copa

O retorno do ex-técnico da Coreia do Sul Hong Myung-bo ao país terá um esquema especial de segurança após o treinador ser alvo de ameaças durante a Copa do Mundo. O ex-comandante da seleção coreana deixou o cargo após a eliminação da equipe na primeira fase do Mundial e passou a receber críticas intensas de torcedores e ameaças de morte. Em um dos comentários, uma pessoa diz que vai “assumir a responsabilidade e matar Hong Myung-bo”.

De acordo com informações da imprensa local, mais de 100 policiais foram mobilizados para acompanhar a chegada da delegação ao Aeroporto de Incheon. O efetivo será dividido em diferentes pontos para evitar possíveis tumultos durante o desembarque. “Decidimos escalar agentes para prevenir acidentes que possam ocorrer durante o processo de entrada [no país]. Responderemos com rigor a quaisquer atos ilegais, incluindo o arremesso de objetos”, declarou a Agência de Polícia Metropolitana de Incheon em nota.

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A pressão sobre Hong Myung-bo aumentou depois da campanha considerada decepcionante da Coreia do Sul na Copa. Além das críticas de torcedores e da imprensa, o presidente sul-coreano, Lee Jae-myung, classificou o desempenho como um fracasso, chamando o treinador de “incompetente”, e defendeu uma investigação do Ministério do Esporte do país.

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Ídolo do futebol sul-coreano e ex-capitão da seleção, Hong teve sua segunda passagem como treinador da equipe nacional encerrada após o Mundial. A saída aconteceu em meio ao ambiente de forte cobrança após a queda ainda na fase de grupos.

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