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Esporte

Ex-técnico da Coreia do Sul recebe ameaça de morte após eliminação na Copa

Treinador pediu demissão após derrota na primeira fase do Mundial

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jun 2026, 15h31
Homem asiático de meia-idade, cabelo castanho escuro, vestindo uma camiseta cinza com listras roxas nos ombros, gesticula com as mãos abertas enquanto fala em uma coletiva de imprensa. Ao fundo, um painel vermelho com logotipos de patrocinadores como Coca-Cola, Nike e Hyundai
Hong Myung-bo (AFP/Reprodução)
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O retorno do ex-técnico da Coreia do Sul Hong Myung-bo ao país terá um esquema especial de segurança após o treinador ser alvo de ameaças durante a Copa do Mundo. O ex-comandante da seleção coreana deixou o cargo após a eliminação da equipe na primeira fase do Mundial e passou a receber críticas intensas de torcedores e ameaças de morte. Em um dos comentários, uma pessoa diz que vai “assumir a responsabilidade e matar Hong Myung-bo”.

De acordo com informações da imprensa local, mais de 100 policiais foram mobilizados para acompanhar a chegada da delegação ao Aeroporto de Incheon. O efetivo será dividido em diferentes pontos para evitar possíveis tumultos durante o desembarque. “Decidimos escalar agentes para prevenir acidentes que possam ocorrer durante o processo de entrada [no país]. Responderemos com rigor a quaisquer atos ilegais, incluindo o arremesso de objetos”, declarou a Agência de Polícia Metropolitana de Incheon em nota.

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A pressão sobre Hong Myung-bo aumentou depois da campanha considerada decepcionante da Coreia do Sul na Copa. Além das críticas de torcedores e da imprensa, o presidente sul-coreano, Lee Jae-myung, classificou o desempenho como um fracasso, chamando o treinador de “incompetente”, e defendeu uma investigação do Ministério do Esporte do país.

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Ídolo do futebol sul-coreano e ex-capitão da seleção, Hong teve sua segunda passagem como treinador da equipe nacional encerrada após o Mundial. A saída aconteceu em meio ao ambiente de forte cobrança após a queda ainda na fase de grupos.

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