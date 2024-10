Ex-Liverpool, Jurgen Klopp troca beira do gramado pelos escritórios da Red Bull

Depois de muito suspense, Jurgen Klopp, ex-treinador do Liverpool, fez a mudança de lado do balcão ou do gramado — trocou o boné de treinador por uma cartola de dirigente. Klopp foi anunciado nesta quarta-feira, 9, como o novo diretor global da Red Bull. Ele vai atuar como um supervisor da rede de clubes de futebol da empresa, que atualmente conta com cinco clubes em todo o mundo: RB Leipzig (Alemanha), Bragantino (Brasil), RB Salzburg (Áustria), New York RB (Estados Unidos) e FC Liefering (Áustria).

De acordo com comunicado da Red Bull, o contrato começa a valer a partir de 1º de janeiro de 2025, e o novo executivo não participará do dia a dia dos clubes, mas servirá como base e referência aos diretores esportivos de cada uma das cinco agremiações, ser um apoio no treinamento e desenvolvimento de novos técnicos, e dar suporte à operação de olheiros da companhia que acontece a nível global. A nota da Red Bull também avisa que Klopp vai aproveitar sua ampla rede de contatos para ajudar a buscar talentos.

Aos 57 anos, Klopp trabalhou de 2015 a 2024 no comando do Liverpool, tendo conquistado oito títulos. À frente dos Reds, o treinador alemão conquistou a tão sonhada Champions League, a Premier League, a Copa da Inglaterra, a Copa da Liga Inglesa e a Supercopa da Inglaterra em diversas oportunidades. Além disso, também garantiu ao clube o título do Mundial de Clubes e da Supercopa da Europa. Ele deixou o comando da equipe no meio do ano.

O que diz Klopp

“Depois de quase 25 anos na beira do gramado, eu não poderia estar mais animado para me envolver em um projeto como esse”, disse Klopp, por meio de comunicado. “O papel pode ter mudado, mas minha paixão pelo futebol e pelas pessoas que fazem o jogo ser o que ele é não mudou.” Um detalhe importante é que o novo vínculo do atual novo diretor global da Red Bull permite ele romper o contrato em apenas uma situação: sair para a seleção da Alemanha, caso o atual técnico Julian Nagelsmann deixe o comando do país.

Claudio Fiorito, CEO da P&P Sport Management Brasil, empresa especializada no gerenciamento da carreira de atletas, considera Klopp um profissional que transcende o papel de treinador. “Ele tem uma identidade própria muito forte, inclusive como gestor, pois um treinador que fica tanto tempo num clube como o Liverpool, acumulando recordes e conquistas, acaba executando diversas funções”, diz a executiva. “E o papel dele dentro do Grupo Red Bull acredito ser uma combinação quase que perfeita neste momento, pois estamos falando de uma companhia global, com forte poder de investimento e com vários braços em diversos locais do mundo, com um filosofia e uma cultura que tendem a combinar com o perfil de trabalho dele.”