Ex-Globo Esporte, Glenda Kozlowski é internada com dores nas pernas; entenda

A apresentadora Glenda Kozlowski revelou que foi internada após perder a força nas pernas durante uma forte crise de dores na coluna. Em um vídeo publicado nesta terça-feira (28) no Instagram, a ex-apresentadora do Globo Esporte contou que caiu em casa e não conseguiu se levantar sozinha por causa da fraqueza, o que levou à internação.

“As pernas perdem as forças e acabou: você não consegue andar, você não consegue levantar, você não consegue fazer nada sozinha”, relatou.

Glenda permaneceu três dias no hospital e afirmou que seguirá em tratamento mesmo após receber alta. “Agora não tenho muito o que fazer: é repouso, quentinho, remédio, muita fisioterapia e muita paciência. Tem que respeitar o tempo de recuperação para eu voltar 100%”, completou.

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