Ex-Fortaleza, Bismarck é morto a tiros em Natal

O jogador Bismarck Vinicyus foi morto a tiros em Natal, no Rio Grande do Norte, na madrugada desta sexta-feira, 6. De acordo com informações da Polícia Civil, o jogador teria se envolvido em uma discussão com um homem em um bar da cidade, supostamente motivada por ciúmes. O suspeito teria deixado o local após a briga e posteriormente retornado com uma arma, disparando contra o atleta.

Aos 36 anos, Bismark era conhecido por ter uma trajetória longa por clubes do Nordeste. O meio-campista iniciou sua carreira no Forteleza, onde disputou 122 jogos, e teve passagens por equipes como Santa Cruz, Campinense, CSA e Botafogo da Paraíba. A última equipe defendida pelo jogador foi o Parnahyba, do Piauí.

A coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente