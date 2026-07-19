Ex de Shakira, Piqué leva filhos para verem mãe ser estrela em final da Copa

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Piqué e seus filhos com Shakira, Milan e Sasha, foram flagrados na final da Copa do Mundo em Nova York. Os meninos cantaram a música “Dai Dai”, tema do mundial, apresentada pela mãe no show do intervalo. A aparição reacende a discussão sobre o tenso divórcio do ex-casal, marcado por acusações de traição e indiretas em canções.

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O ex-jogador de futebol Piqué foi ao estádio de Nova York assistir à final da Copa do Mundo entre Argentina e Espanha neste domingo, 19. Ele estava com os filhos Milan e Sasha, frutos do relacionamento com Shakira, que foi uma das apresentações no show de intervalo. Os jovens apareceram cantando Dai Dai, música-tema do mundial cantada pela colombiana.

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A relação terminou de forma tensa. Shakira o acusou de traição no casamento. Algo que se tornou indireta não só em entrevistas, como em músicas suas. Xii…

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