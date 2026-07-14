Euro, Nations e Copa: Espanha se torna o pesadelo da França

Com a vitória por 2 a 0 na semifinal da Copa do Mundo nesta terça-feira (14), a Espanha sacramentou sua posição de carrasca da França neste ciclo. Essa foi a terceira eliminação consecutiva dos franceses para os espanhóis em semifinais de grandes competições.

A primeira queda aconteceu na Eurocopa de 2024. Na semifinal do torneio, a Espanha venceu a França por 2 a 1, em uma partida marcada pela atuação decisiva de Lamine Yamal. O atacante marcou um dos gols da vitória, enquanto Dani Olmo fez o outro. Kolo Muani descontou para os franceses.

Em junho de 2025, as seleções voltaram a se enfrentar em uma semifinal, desta vez pela Liga das Nações da Uefa. Em um jogo de muitos gols, a Espanha venceu por 5 a 4, com dois gols de Yamal e outros de Nico Williams, Merino e Pedri. A França chegou a ameaçar uma reação após ficar três gols atrás no placar, com gols de Mbappé, Cherki e Kolo Muani, além de um gol contra de Dani Vivian.

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No jogo de hoje, Mikel Oyarzabal abriu o placar ainda no primeiro tempo ao converter o pênalti marcado após falta de Lucas Digne em Lamine Yamal. Na segunda etapa, Pedro Porro ampliou a vantagem e encaminhou a classificação espanhola para a final.

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Agora, a Espanha espera o vencedor do confronto entre Inglaterra e Argentina para conhecer seu adversário na grande final da Copa, no próximo domingo (19), às 16h (de Brasília). Já a França enfrentará o perdedor da partida pela disputa do terceiro lugar, no sábado (18), às 18h.

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