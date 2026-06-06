EUA x Alemanha: onde assistir, horário e escalações
Amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026 acontece neste sábado, 6, em Chicago
Estados Unidos e Alemanha se enfrentam em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026 neste sábado, 6, às 15h30 (horário de Brasília), no Soldier Field, em Chicago.
A seleção da casa se classificou para o torneio por ser anfitriã e estará no Grupo D, junto com Paraguai, Austrália e Turquia. Nos últimos amistosos disputados, a equipe do técnico argentino Mauricio Pochettino venceu Senegal e perdeu para Portugal e Bélgica.
Do outro lado, a Alemanha vem de oito vitórias consecutivas entre jogos das eliminatórias e amistosos disputados. Nos últimos compromissos, a seleção alemã venceu Finlândia, Gana e Suíça. A equipe do técnico Julian Nagelsmann está no Grupo E da Copa do Mundo, ao lado de Curaçao, Costa do Marfim e Equador.
A principal dúvida alemã está no gol: Manuel Neuer ainda se recupera de problema físico, por isso Baumann aparece como favorito para iniciar. No ataque, Deniz Undav também pode ser preservado, abrindo espaço para Woltemade.
Como assistir ao jogo entre Estados Unidos e Alemanha hoje?
Estados Unidos e Alemanha vão se enfrentar neste sábado, 6, às 15h30 (horário de Brasília), amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026, no Soldier Field, em Chicago. A partida terá transmissão da ESPN 4 e do Disney+.
Prováveis escalações:
Estados Unidos: Matt Turner; Alex Freeman, Tim Ream e Mark McKenzie; Sergiño Dest, Weston McKennie, Tyler Adams e Antonee Robinson; Giovanni Reyna, Ricardo Pepi e Christian Pulisic. Técnico: Mauricio Pochettino.
Alemanha: Oliver Baumann; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck e Nathaniel Brown; Leon Goretzka e Aleksandar Pavlovic; Lennart Karl, Florian Wirtz e Jamie Leweling; Nick Woltemade. Técnico: Julian Nagelsmann.
Odds para Estados Unidos x Alemanha:
Resultado final
Betano: Estados Unidos (5.10) – Empate (4.35) – Alemanha (1.55)
Bet365: Estados Unidos (5.00) – Empate (3.80) – Alemanha (1.57)
Arbitragem
- Árbitro: Piero Maza (Chile).