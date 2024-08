EUA sofrem, quase veem sonho ir embora, mas vencem Sérvia na semifinal

Stephen Curry, LeBron James, Kevin Durant, Joel Embiid, Kawhi Leonard… Os nomes são conhecidos para quem acompanha o basquete e fazem parte da seleção dos Estados Unidos montada para os Jogos de Paris, uma nova versão do “Dream Team”, o time dos sonhos que foi campeão em Barcelona 1992. O sonho de ganhar o ouro, no entanto, quase foi por água abaixo nesta quinta-feira, 8, culpa de uma Sérvia imponente.

Os americanos venceram de virada por 95 a 91, depois de passar boa partida da partida atrás, inclusive 10 pontos em dado momento.

Com uma leitura de jogo afiada, a Sérvia colocou a defesa americana na roda. Coube então apelar aos talentos individuais dos americanos, principalmente Curry com suas bolas de três e LeBron com seu sangue frio nos momentos mais importantes.

No fim das contas, não deu para a equipe de Nikola Jokić, o grandalhão sérvio de poucas palavras que tomou a NBA, a liga americana, para si, ganhando o prêmio de melhor jogador nas temporadas 2020-21, 2021-22 e 2023-24.

A seleção dos Estados Unidos mostra que, apesar de quase cometer um deslize, ainda é a equipe de basquete de maior sucesso nas competições internacionais, conquistando medalhas em todos os 19 Jogos Olímpicos que participou, somando 16 medalhas de ouro. Não foi fácil, mas o sonho americano ainda segue vivo em Paris.