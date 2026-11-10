Esteban Ocon quebra o silêncio após saída conturbada da Fórmula 1

Depois de semanas de especulação, o Esteban Ocon se pronunciou pela primeira sobre a sua saída conturbada da Hass, que confirmou a rescisão de contrato do francês na Fórmula 1 depois de desentendimentos nos bastidores. No Instagram, o piloto agradeceu as mensagens de apoio, e evitou comentar o rompimento com a equipe — que, originalmente, aconteceria só no fim da temporada.

“Gostaria de agradecer de coração por todas as mensagens. O apoio de vocês significa muito para mim.

Aos fãs, colegas e ex-colegas que também dedicaram um tempo para entrar em contato comigo, sou verdadeiramente grato”, escreveu eu. “O meu amor por este esporte permanece tão forte quanto sempre, e sou grato por poder compartilhar essa paixão com tantos de vocês. Obrigada pela gentileza e encorajamento”, finalizou ele.

Além do texto de despedida, o piloto francês compartilhou na publicação uma série de imagens de sua história no automobilismo, incluindo o kart, as categorias de base e as esquipes que passou pela Fórmula 1: de família humilde, ele chegou à categoria em 2016, pilotando pela Manor, Force India, Renault e Haas.

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A saída conturbada da Hass

Natural de Évreux, na Normandia, o francês de 30 anos foi demitido da Hass no dia três de novembro, depois de ser afastado e substituído pelo japonês Ryo Hirakawa no GP do México. No Brasil, quem correu em seu lugar foi o brasileiro Rafa Câmara, que será titular da equipe em 2027.

Com 198 corridas no currículo, Ocon passou por seis escuderias na categoria máxima do automobilismo, e somou apenas sete pontos nesta temporada, contra 23 de seu companheiro de equipe, o britânico Oliver Bearman. Sua saída ao final do ano já estava acertada, mas a despedida foi antecipada após desentendimentos no México.

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Durante o fim de semana, circularam rumores sobre um suposto confronto físico com membros da escuderia, uma versão negada por Ocon e pela Haas. “Acreditamos que isso atende claramente ao melhor interesse da equipe, visando ao futuro. As conversas que, por fim, ocorreram entre a equipe e Esteban permanecem como um assunto interno”, explicou o chefe da da equipe, Ayao Komatsu.

(Com AFP)