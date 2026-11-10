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Esteban Ocon quebra o silêncio após saída conturbada da Fórmula 1

Francês deixaria a Hass no fim do ano, mas teve o contrato cancelado depois de desentendimento nos bastidores

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 15h23 | Atualizado em 10 nov 2026, 15h34
Homem jovem, pele clara, cabelo escuro e barba rala, sorri levemente olhando para a direita. Veste camiseta preta com detalhes vermelhos nos ombros e um logo branco de asas. Fundo azul escuro com um brilho azul claro à esquerda
BAKU, AZERBAIJAN - SEPTEMBER 23: Esteban Ocon of France and Haas F1 talks to the media during previews ahead of the F1 Grand Prix of Azerbaijan at Baku City Circuit on September 23, 2026 in Baku, Azerbaijan. (Photo by Adam Pretty/Getty Images) (Adam Pretty/Getty Images)
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Depois de semanas de especulação, o Esteban Ocon se pronunciou pela primeira sobre a sua saída conturbada da Hass, que confirmou a rescisão de contrato do francês na Fórmula 1 depois de desentendimentos nos bastidores. No Instagram, o piloto agradeceu as mensagens de apoio, e evitou comentar o rompimento com a equipe — que, originalmente, aconteceria só no fim da temporada.

“Gostaria de agradecer de coração por todas as mensagens. O apoio de vocês significa muito para mim.
Aos fãs, colegas e ex-colegas que também dedicaram um tempo para entrar em contato comigo, sou verdadeiramente grato”, escreveu eu. “O meu amor por este esporte permanece tão forte quanto sempre, e sou grato por poder compartilhar essa paixão com tantos de vocês. Obrigada pela gentileza e encorajamento”, finalizou ele.

Além do texto de despedida, o piloto francês compartilhou na publicação uma série de imagens de sua história no automobilismo, incluindo o kart, as categorias de base e as esquipes que passou pela Fórmula 1: de família humilde, ele chegou à categoria em 2016, pilotando pela Manor, Force India, Renault e Haas.

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A saída conturbada da Hass

Natural de Évreux, na Normandia, o francês de 30 anos foi demitido da Hass no dia três de novembro, depois de ser afastado e substituído pelo japonês Ryo Hirakawa no GP do México. No Brasil, quem correu em seu lugar foi o brasileiro Rafa Câmara, que será titular da equipe em 2027.

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Com 198 corridas no currículo, Ocon passou por seis escuderias na categoria máxima do automobilismo, e somou apenas sete pontos nesta temporada, contra 23 de seu companheiro de equipe, o britânico Oliver Bearman. Sua saída ao final do ano já estava acertada, mas a despedida foi antecipada após desentendimentos no México.

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Durante o fim de semana, circularam rumores sobre um suposto confronto físico com membros da escuderia, uma versão negada por Ocon e pela Haas. “Acreditamos que isso atende claramente ao melhor interesse da equipe, visando ao futuro. As conversas que, por fim, ocorreram entre a equipe e Esteban permanecem como um assunto interno”, explicou o chefe da da equipe, Ayao Komatsu.

(Com AFP)

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