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Esporte

Esposa de Éderson, convocado às pressas para Copa, incomoda com comemoração

Jogador entra no lugar de Wesley na seleção brasileira

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jun 2026, 12h55 | Atualizado em 8 jun 2026, 13h00
Um homem sorridente com barba e cabelo cacheado escuro, vestindo camiseta cinza, ao lado de uma mulher com maquiagem e brincos, fazendo bico para a câmera. Ao fundo, um gramado verde com mesas e cadeiras iluminadas por luzes quentes e verdes, em um ambiente noturno de festa
Esposa de Éderson, Myckaela Lobianco -  (Reprodução/Instagram)
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Esposa de Éderson, convocado às pressas para Copa, incomoda com comemoração Priorize VEJA no Google

Esposa do meio-campo Éderson celebrou a convocação do marido para a Copa do Mundo. Até aí tudo bem. O problema veio na sequência. Myckaela Lobianco exagerou no tom ao usar a frase “Deus é bom o tempo todo”.

Os seguidores logo destacaram, com razão, que o jogador do Atalanta só foi chamado neste domingo, 7, após a lesão no músculo adutor da coxa esquerda de Wesley. A destoada na mensagem, em tom religioso, pegou mal.

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Myckaela Lobianco é influenciadora digital e compartilha momentos da rotina, viagens e bastidores da vida ao lado do jogador. Discreta em comparação a outras personalidades do meio esportivo, ela aparece em registros ligados à família e a ocasiões especiais.

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Durante o amistoso da seleção brasileira contra o Egito, no sábado, 7, o atleta e a esposa estavam em um casamento em Campo Grande (MS). Poucas horas depois da celebração, o jogador acordou com a notícia de que faria parte da seleção para a Copa.

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