Esposa de Éderson, convocado às pressas para Copa, incomoda com comemoração
Jogador entra no lugar de Wesley na seleção brasileira
Esposa do meio-campo Éderson celebrou a convocação do marido para a Copa do Mundo. Até aí tudo bem. O problema veio na sequência. Myckaela Lobianco exagerou no tom ao usar a frase “Deus é bom o tempo todo”.
Os seguidores logo destacaram, com razão, que o jogador do Atalanta só foi chamado neste domingo, 7, após a lesão no músculo adutor da coxa esquerda de Wesley. A destoada na mensagem, em tom religioso, pegou mal.
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Myckaela Lobianco é influenciadora digital e compartilha momentos da rotina, viagens e bastidores da vida ao lado do jogador. Discreta em comparação a outras personalidades do meio esportivo, ela aparece em registros ligados à família e a ocasiões especiais.
Durante o amistoso da seleção brasileira contra o Egito, no sábado, 7, o atleta e a esposa estavam em um casamento em Campo Grande (MS). Poucas horas depois da celebração, o jogador acordou com a notícia de que faria parte da seleção para a Copa.