Espanha x Peru: onde assistir, horário e escalações
Partida de hoje, 8, será a última dos espanhóis antes da Copa; seleção de Mano Menezes não se classificou para o torneio. Saiba como assistir ao vivo
A Espanha entra em campo nesta segunda, 8, às 23h (horário de Brasília), para disputar o seu último amistoso antes da Copa do Mundo de 2026. A partida será contra o Peru, no Estádio Cuauhtémoc, em Puebla, no México.
Nos últimos amistosos disputados, a atual campeã da Europa empatou com Iraque e Egito e venceu a Sérvia. A Espanha está no Grupo H do Mundial, ao lado de Arábia Saudita, Cabo Verde e Uruguai. A estreia espanhola será na segunda-feira, dia 15, às 13h (de Brasília), contra Cabo Verde, em Atlanta.
Do outro lado, o Peru terminou as eliminatórias da América do Sul na penúltima colocação e não se classificou para a Copa. Nos últimos amistosos disputados, a seleção comandada por Mano Menezes venceu o Haiti, empatou com Honduras e perdeu para Senegal.
Como assistir ao jogo entre Espanha e Peru hoje?
Espanha e Peru vão se enfrentar nesta segunda, 8, às 23h (horário de Brasília), em partida amistosa, no Estádio Cuauhtémoc, em Puebla, no México. A partida terá transmissão exclusiva do Sportv.
Prováveis escalações:
Espanha: David Raya; Pedro Porro, Marc Pubill, Aymeric Laporte e Alejandro Grimaldo; Gavi e Martín Zubimendi; Ferran Torres, Dani Olmo e Álex Baena; Borja Iglesias. Técnico: Luis De La Fuente.
Peru: Pedro Gallese; Oliver Sonne, Renzo Garcés, Alfonso Barco e Marcos López; André Carrillo, Erick Noriega e Jairo Concha; Jairo Vélez, Jhonny Vidales e Kenji Cabrera. Técnico: Mano Menezes.
Odds para Espanha x Peru:
Resultado final
Betano: Espanha (1.19) – Empate (6.70) – Peru (17.00)
Bet365: Espanha (1.18) – Empate (7.00) – Peru (15.00)
Arbitragem:
- Árbitro: Fernando Hernández Gómez (México);
- Assistentes: Michel Ricardo Espinoza Ávalos (México) e Enrique Isaac Bustos Díaz (México);
- Quarto árbitro: Jorge Abraham Camacho Peregrina (México).