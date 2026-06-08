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Esporte

Espanha x Peru: onde assistir, horário e escalações

Partida de hoje, 8, será a última dos espanhóis antes da Copa; seleção de Mano Menezes não se classificou para o torneio. Saiba como assistir ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jun 2026, 16h30 | Atualizado em 8 jun 2026, 22h25
PUEBLA, MEXICO - MARCH 17: General view of Cuauhtemoc stadium prior the CONCACAF Champions Cup 2026 Round of 16 Second Leg match between Cruz Azul and Monterrey at Estadio Cuauhtémoc on March 17, 2026 in Puebla, Mexico. (Photo by Hector Vivas/Getty Images)
Estádio Cuauhtémoc, em Puebla, vai ser o palco da partida entre Espanha e Peru nesta segunda, 8 (Hector Vivas/Getty Images)
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Espanha x Peru: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

A Espanha entra em campo nesta segunda, 8, às 23h (horário de Brasília), para disputar o seu último amistoso antes da Copa do Mundo de 2026. A partida será contra o Peru, no Estádio Cuauhtémoc, em Puebla, no México.

Nos últimos amistosos disputados, a atual campeã da Europa empatou com Iraque e Egito e venceu a Sérvia. A Espanha está no Grupo H do Mundial, ao lado de Arábia Saudita, Cabo Verde e Uruguai. A estreia espanhola será na segunda-feira, dia 15, às 13h (de Brasília), contra Cabo Verde, em Atlanta.

Do outro lado, o Peru terminou as eliminatórias da América do Sul na penúltima colocação e não se classificou para a Copa. Nos últimos amistosos disputados, a seleção comandada por Mano Menezes venceu o Haiti, empatou com Honduras e perdeu para Senegal.

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Como assistir ao jogo entre Espanha e Peru hoje?

Espanha e Peru vão se enfrentar nesta segunda, 8, às 23h (horário de Brasília), em partida amistosa, no Estádio Cuauhtémoc, em Puebla, no México. A partida terá transmissão exclusiva do Sportv.

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Prováveis escalações:

Espanha: David Raya; Pedro Porro, Marc Pubill, Aymeric Laporte e Alejandro Grimaldo; Gavi e Martín Zubimendi; Ferran Torres, Dani Olmo e Álex Baena; Borja Iglesias. Técnico: Luis De La Fuente.

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Peru: Pedro Gallese; Oliver Sonne, Renzo Garcés, Alfonso Barco e Marcos López; André Carrillo, Erick Noriega e Jairo Concha; Jairo Vélez, Jhonny Vidales e Kenji Cabrera. Técnico: Mano Menezes.

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Odds para Espanha x Peru:

Resultado final

Betano: Espanha (1.19) – Empate (6.70) – Peru (17.00)

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Bet365: Espanha (1.18) – Empate (7.00) – Peru (15.00)

Arbitragem:

  • Árbitro: Fernando Hernández Gómez (México);
  • Assistentes: Michel Ricardo Espinoza Ávalos (México) e Enrique Isaac Bustos Díaz (México);
  • Quarto árbitro: Jorge Abraham Camacho Peregrina (México).
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TAGS:
Futebol: onde assistir
Redação Digital
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