Espanha x Iraque: onde assistir, horário e escalações
Amistoso vai marcar a despedida da Espanha diante da sua torcida antes da Copa do Mundo. Saiba como assistir
Espanha e Iraque se enfrentam em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026 nesta quinta-feira, 4, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Municipal de Riazor, em Corunha.
A seleção espanhola é uma das favoritas para o próximo Mundial e se despede da sua torcida em solo espanhol antes do torneio na partida de hoje. A Espanha está no Grupo H da Copa do Mundo, junto com Arábia Saudita, Uruguai e Cabo Verde. A Fúria está invicta no tempo normal há 28 partidas, tendo conquistado a última Eurocopa.
Do outro lado, o Iraque vai disputar a segunda Copa do Mundo da sua história. A única participação do país no torneio foi em 1986, quando caiu na fase de grupos. Na edição de 2026, o Iraque está no Grupo I, junto com França, Noruega e Senegal.
Como assistir ao jogo entre Espanha e Iraque hoje?
Espanha e Iraque vão se enfrentar nesta quinta, 4, às 16h (horário de Brasília), em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026, no Estádio Municipal de Riazor, em Corunha. A partida terá transmissão da ESPN e Disney+.
Prováveis escalações:
Espanha: Unai Simón; Pedro Porro, Marc Pubill, Pau Cubarsí e Cucurella; Gavi, Rodri e Pedri; Yeremy Pino, Oyarzabal e Ferran Torres. Técnico: Luis de la Fuente.
Iraque: Jalal Hassan; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashim e Merchas Doski; Youssef Amyn, Amir Al-Ammari, Aimar Sher e Ibrahim Bayesh; Ali Al-Hamadi e Aymen Hussein. Técnico: Graham Arnold.
Odds para Espanha x Iraque:
Resultado final
Betano: Espanha (1.06) – Empate (11.00) – Iraque (55.00)
Bet365: Espanha (1.045) – Empate (15.00) – Iraque (29.00)
Arbitragem
- Árbitro: Florian Badstübner (Alemanha);
- Assistentes: Christof Günsch (Alemanha) e Sven Waschitzki (Alemanha);
- Quarto árbitro: Tobias Reichel (Alemanha).