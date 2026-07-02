Espanha desencanta contra Áustria, vence e convence para se classificar às oitavas

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A Espanha garantiu sua vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo ao vencer a Áustria por 3 a 0 com autoridade. Destaque para os dois gols de Oyarzabal e o gol de Pedro Porro, além das assistências cruciais de Cucurella. A seleção espanhola dominou a partida e agora aguarda o vencedor de Portugal e Croácia.

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A Espanha chegou na Copa do Mundo. Após uma fase de grupos pouco convincente, a seleção espanhola venceu a Áustria com autoridade por 3 a 0 nesta quinta, 2, em jogo válido pela fase de 16 avos de final. Oyarzabal marcou duas vezes, e Pedro Porro também fez o seu para garantir a vaga nas oitavas de final. O próximo adversário será o vencedor do confronto entre Portugal e Croácia.

A Áustria apostou em marcação dobrada para cima de Lamine Yamal pelo lado direito do ataque espanhol. O jogador dará pesadelos para Laimer que levou alguns dribles desconcertantes do jovem de 18 anos. Mas em partes deu certo o plano do técnico Ralf Rangnick para a Áustria, já que o atacante não conseguiu ameaçar o gol de Alexander Schlager por aquele lado do campo.

A parte que deu errado foi que a Espanha ficou mais livre pelo meio e lado esquerdo do campo. No primeiro tempo, o lateral-esquerdo Cucurella marcou no escanteio, mas o gol foi anulado. Porém, o jogador seria responsável pela assistência do primeiro gol espanhol. Aos 35 minutos do primeiro tempo, Pedri encontrou Cucurella que deu um verdadeiro passe para Oyarzabal no meio da área que abriu o placar em 1 a 0.

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Baena ainda teve chance de ampliar com uma cobrança de falta que bateu no travessão. No rebote, Yamal apareceu livre, mas chutou em cima de Schlager. O goleiro ainda fez defesas importantes diante do domínio espanhol.

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Sem dar espaço para a Áustria, a Espanha seguiu controlando o jogo no segundo tempo. Após chute travado de Dani Olmo aos 20 minutos da segunda etapa, a bola sobrou para Cucurella que encontrou Baena pela esquerda e o atacante cruzou para Pedro Porro chutar para o fundo da rede e ampliar a vantagem em 2 a 0. O lateral-direito aproveitou a dobra na marcação de Yamal e ficou livre pelo campo para desafogar o lado direito ou até mesmo pisar na área como fez no lance do gol. Yamal teve mais uma chance de deixar o seu, mas seu chute foi tirado em cima da linha por Alaba.

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A tarde no estádio de Los Angeles era da dupla. Quase como um replay do primeiro gol, Cucurella novamente cruzou da esquerda para Oyarzabal que fechou o caixão para eliminar a Áustria e classificar a Espanha para as oitavas de final.

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A seleção do técnico Luis de la Fuente joga na próxima segunda, 6, às 16h (horário de Brasília) as oitavas de final. O adversário será o vencedor do confronto entre Portugal e Croácia, ainda nesta quinta, às 20h.

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