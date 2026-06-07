O jogador Christian Eriksen, camisa 10 da Dinamarca de 34 anos, passou mal em campo e interrompeu o amistoso contra a Ucrânia aos 19 minutos do segundo tempo neste domingo, 7 de junho, na cidade de Odense. O atleta colocou a mão na região do tórax antes de colapsar no meio do gramado. As imagens da transmissão foram cortadas após mostrarem vários jogadores reunidos em volta do meio-campista durante seu atendimento médico. A Dinamarca estava vencendo por 2 gols a 1.

O que aconteceu com Eriksen?

Segundo informações da Federação de Futebol da Dinamarca e da imprensa local, Eriksen foi socorrido consciente e levado para um hospital para realizar exames. Um aviso colocado no telão do estádio informou aos torcedores que o jogo estava encerrado, mas que o jogador estava bem “dentro das circunstâncias”.

Essa não é a primeira vez que Eriksen passa mal em campo. Em junho de 2021, na estreia da Dinamarca na Eurocopa em um jogo contra a Finlândia, o jogador com então 29 anos também caíra desacordado no meio do gramado, precisando receber uma massagem cardíaca e um atendimento médico que durou 15 minutos. Ele foi reanimado com ajuda de um desfibrilador e teve que ficar internado, mas se recuperou, colocando um marca-passo, e voltou aos gramados em fevereiro de 2022.

Morten Boesen, médico da equipe dinamarquesa, atualizou o estado de saúde do atleta, ressaltando que ele está bem. “O Christian está bem e saiu do campo por conta própria. Pelo que percebi, o marca-passo funcionou como deveria. Ele ficou inconsciente por breves instantes, mas recuperou a consciência muito rapidamente, e conseguimos entrar em contacto com ele de imediato. Agora, ele vai ser submetido a exames complementares no hospital para determinar a causa do incidente. Estamos em contato permanente com ele e com os médicos do hospital. Mas o Christian está bem e pediu-me para enviar os seus cumprimentos a todos os jogadores e dizer que está bem”, disse.

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Quem é Christian Eriksen

Jogador de futebol profissional, Christian Eriksen joga na posição de meio-campo pelo clube alemão VfL Wolfsburg e pela Seleção Dinamarquesa. Ele é conhecido por ter precisão nos passes e boa visão de jogo. Sua parada cardíaca durante a Eurocopa em 2021 o tornou mundialmente famoso — assim como sua rápida recuperação.

Eriksen também passou por outros grandes clubes europeus, como Tottenham (Inglaterra), Inter de Milão (Itália) e Manchester United (Inglaterra) antes de se transferir para a Alemanha.

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