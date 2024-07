Eduardo Paes brinca ter estudos ‘bem avançados’ para Olimpíada de Inverno no Rio

Com a frente fria que chegou ao Rio de Janeiro nesta semana, com máxima que não deve passar dos 23 graus, o prefeito Eduardo Paes usou as redes sociais nesta quarta-feira, 31, para brincar sobre supostas Olimpíadas de Inverno na cidade maravilhosa.

Em resposta a um print falso, que dizia ser “#FAKE que Eduardo Paes pensa em trazer as Olimpíadas de Inverno para o Rio de Janeiro por conta do frio de 25 graus”, o prefeito brincou que, na verdade, é um fato: “Eu hein… Claro que podemos! Yes, we can! Oui nous pouvons”.

Em seguida, mostrou fotos geradas por inteligência artificial de como seriam algumas das provas. “Estamos bem avançados nos estudos!”, debochou.

Na subida no Parque Nacional da Tijuca, aos pés do Cristo Redentor, uma prova de skeleton – aquele pequeno trenó que desliza no gelo -, enquanto do outro lado seriam as provas de esqui. O campo verde do Maracanã daria espaço ao hóquei no gelo.

Conhecidamente, os cariocas aproveitam qualquer mínimo friozinho para usar gorro e cachecol. Pensar em uma Olimpíada de Inverno, no entanto, mesmo que de brincadeira, ainda parece exagerado demais.