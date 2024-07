Dunga sofre acidente de carro no Paraná e é encaminhado para hospital

O ex-técnico e ex-capitão da seleção brasileira Dunga sofreu um acidente de carro com a esposa na manhã deste sábado, 13, na rodovia Régis Bittencourt (BR 116) na altura de Campina Grande do Sul, município da região metropolitana de Curitiba. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) do estado, os dois, que foram atendidos inicialmente pela ambulância da concessionária da rodovia, estavam estáveis e conscientes e foram encaminhados para o Hospital Angelina Caron.

O acidente aconteceu no fim da manhã na altura do quilômetro 38 da rodovia, em um trecho de muitas curvas. De acordo com a PRF, o carro perdeu o controle por conta das chuvas e da pista molhada, batendo contra os barrancos da lateral da pista e capotando na sequência. O veículo viajava de São Paulo em direção a Curitiba. Dunga, que dirigia o carro, foi submetido ao teste do bafômetro e não foi detectada presença de álcool.

“A PRF alerta os motoristas que precisarem passar pelo local que, em decorrência das chuvas ao longo de toda a semana, o pavimento está muito molhado, o que causa a perda de aderência dos veículos”, disse o porta-voz da PRF, André Filgueira, em um comunicado por vídeo. “Por isso, é necessário que os motoristas tenham um comportamento ainda mais defensivo, com redução de velocidade e atenção redobrada.” De acordo com a política, os registros de acidentes estão sendo frequentes na região nesses dias.

Dunga, hoje com 60 anos, jogou pela seleção nas Copas do Mundo de 1990, 1994 – quando foi capitão da equipe e ajudou o país a conquistar o tetracampeonato -, e 1998, quando o Brasil conquistou o vice-campeonato. Também jogou nas Olimpíadas de 1984, em Los Angeles.

Em 2006, retornou à seleção como técnico, tendo coordenado o time nas Olimpíadas de Pequim, em 2008, e na Copa de 2010, na África do Sul. Voltaria a treinar a seleção entre 2014 e 2016.