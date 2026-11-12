Douglas Santos, lateral da seleção, revela sondagem de time brasileiro

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Douglas Santos, lateral-esquerdo do Zenit e da Seleção Brasileira, revelou ter recebido sondagens do Flamengo. O jogador, cuja família é flamenguista, admite o desejo de voltar ao Brasil após 10 anos na Europa, mas ressalta que não forçará uma saída litigiosa do clube russo, que tem contrato até 2027.

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O lateral-esquerdo Douglas Santos admitiu ter recebido sondagens do Flamengo na reta final do seu contrato com o Zenit, da Rússia. Em entrevista ao ge, o jogador revelou a torcida da família pelo Rubro-negro, mas descartou uma saída litigiosa do clube russo, que tem a preferência pela renovação.

Desde 2019 no Zenit, o atual contrato de Douglas termina em 2027 e a partir de janeiro poderá assinar pré-contrato com outro clube. O time russo, porém, pode exercer uma renovação automática mediante metas pré-estabelecidas.

Segundo o ge, um time que sonda o jogador é o Flamengo que já fez contatos prévios para monitorar a situação, mas sem abrir negociações oficiais, pois está descartada uma saída litigiosa, ou seja, em termos não amigáveis.

“O Flamengo sempre vinha conversando, vinha tendo conversas com o empresário, perguntando e tals. Minha família, parentes, são flamenguistas. Sempre quando tem um burburinho, eles perguntam: ‘E ai? Vai voltar agora mesmo!?’ Eu falo, cara, eu deixo com o Senhor. Se ele abrir as portas, vai ser o caminho. Eu procuro estar sempre em oração para que eu possa entender o momento certo e entender o momento de voltar”, disse Douglas em entrevista ao ge.

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O atleta revelado pelo Náutico, passou pelo Granada, na Espanha, e a Udinese, na Itália, e voltou ao Brasil para uma passagem com título da Copa do Brasil pelo Atlético-MG em 2014. Retornou à Europa em 2016 para jogar no Hamburgo, na Alemanha, por três temporadas antes de ir para o Zenit. Natural de João Pessoa, Paraíba, a família do jogador torce pelo Flamengo, o que, junto dos títulos recentes do clube, são incentivos para uma escolha de Douglas:

“Eu tenho muito carinho pelo Náutico que eu passei, pelo Atlético-MG, os dois anos que eu passei lá foram especiais. Mas o Flamengo é hoje um dos times que está brigando por todos os títulos. Então, a gente sabe que é uma potência ali no Brasil. Eu fico feliz de ter esses boatos, porque isso energiza e nos dá motivação para cada vez mais trabalhar forte. Se surgir a oportunidade, posso estar preparado para agarrar elas.”

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A distância de casa é outro fator de peso para um possível retorno ao Brasil: “Faz 10 anos agora que faz que eu estou na Europa. Eu já conversei com outros jogadores que estão 10, 11, 12 anos, que já voltaram e falam que bate essa sensação de querer voltar, sabe? E como eu sempre falo, eu entrego minha vida a Deus e deixo ele me levar em seus braços. Minhas filhas sempre falam que querem voltar ao Brasil, minha filha mais velha de 7 anos, mas o tempo é o Deus.”

Aos 32 anos, Douglas Santos disputou a Copa do Mundo deste ano pela seleção brasileira como titular absoluto na lateral-esquerda. O jogador foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti nas duas datas Fifa pós-Mundial.

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Nesta data Fifa, o treinador italiano alternou Douglas e Carlos Augusto, da Inter, na posição durante os treinos para o amistoso contra o Japão neste sábado, 14, às 7h15 (horário de Brasília), no Estádio Nacional de Singapura. Na próxima terça, 17, o Brasil enfrenta a seleção de Singapura no mesmo estádio da primeira partida, às 7h.