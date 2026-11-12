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Esporte

Douglas Santos, lateral da seleção, revela sondagem de time brasileiro

Titular pelo Brasil na Copa do Mundo, jogador está em fim de contrato com Zenit, da Rússia

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 nov 2026, 13h23
Jogador de futebol com pele morena e cabelo escuro, vestindo camisa amarela com detalhes verdes, aplaudindo com as mãos levantadas, em um estádio com fundo desfocado
Douglas Santos pela seleção brasileira na Copa do Mundo 2026 (Catherine Ivill - AMA/Getty Images)
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O lateral-esquerdo Douglas Santos admitiu ter recebido sondagens do Flamengo na reta final do seu contrato com o Zenit, da Rússia. Em entrevista ao ge, o jogador revelou a torcida da família pelo Rubro-negro, mas descartou uma saída litigiosa do clube russo, que tem a preferência pela renovação.

Desde 2019 no Zenit, o atual contrato de Douglas termina em 2027 e a partir de janeiro poderá assinar pré-contrato com outro clube. O time russo, porém, pode exercer uma renovação automática mediante metas pré-estabelecidas.

Segundo o ge, um time que sonda o jogador é o Flamengo que já fez contatos prévios para monitorar a situação, mas sem abrir negociações oficiais, pois está descartada uma saída litigiosa, ou seja, em termos não amigáveis. 

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“O Flamengo sempre vinha conversando, vinha tendo conversas com o empresário, perguntando e tals. Minha família, parentes, são flamenguistas. Sempre quando tem um burburinho, eles perguntam: ‘E ai? Vai voltar agora mesmo!?’ Eu falo, cara, eu deixo com o Senhor. Se ele abrir as portas, vai ser o caminho. Eu procuro estar sempre em oração para que eu possa entender o momento certo e entender o momento de voltar”, disse Douglas em entrevista ao ge.

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O atleta revelado pelo Náutico, passou pelo Granada, na Espanha, e a Udinese, na Itália, e voltou ao Brasil para uma passagem com título da Copa do Brasil pelo Atlético-MG em 2014. Retornou à Europa em 2016 para jogar no Hamburgo, na Alemanha, por três temporadas antes de ir para o Zenit. Natural de João Pessoa, Paraíba, a família do jogador torce pelo Flamengo, o que, junto dos títulos recentes do clube, são incentivos para uma escolha de Douglas:

“Eu tenho muito carinho pelo Náutico que eu passei, pelo Atlético-MG, os dois anos que eu passei lá foram especiais. Mas o Flamengo é hoje um dos times que está brigando por todos os títulos. Então, a gente sabe que é uma potência ali no Brasil. Eu fico feliz de ter esses boatos, porque isso energiza e nos dá motivação para cada vez mais trabalhar forte. Se surgir a oportunidade, posso estar preparado para agarrar elas.”

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A distância de casa é outro fator de peso para um possível retorno ao Brasil: “Faz 10 anos agora que faz que eu estou na Europa. Eu já conversei com outros jogadores que estão 10, 11, 12 anos, que já voltaram e falam que bate essa sensação de querer voltar, sabe? E como eu sempre falo, eu entrego minha vida a Deus e deixo ele me levar em seus braços. Minhas filhas sempre falam que querem voltar ao Brasil, minha filha mais velha de 7 anos, mas o tempo é o Deus.”

Aos 32 anos, Douglas Santos disputou a Copa do Mundo deste ano pela seleção brasileira como titular absoluto na lateral-esquerda. O jogador foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti nas duas datas Fifa pós-Mundial. 

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Nesta data Fifa, o treinador italiano alternou Douglas e Carlos Augusto, da Inter, na posição durante os treinos para o amistoso contra o Japão neste sábado, 14, às 7h15 (horário de Brasília), no Estádio Nacional de Singapura. Na próxima terça, 17, o Brasil enfrenta a seleção de Singapura no mesmo estádio da primeira partida, às 7h.

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