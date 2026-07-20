Destaque da Espanha, Pau Cubarsí diz ter ‘pena’ de Messi

Eleito o melhor jogador jovem da Copa do Mundo de 2026, o zagueiro Pau Cubarsí, da Espanha, afirmou sentir “pena” do craque Lionel Messi após a derrota da Argentina no último domingo, 19. Formado pelo Barcelona, o defensor cresceu admirando o atacante e não pode evitar sentir pela derrota do ídolo.

“Nunca o tinha visto frente a frente. Somente quando ele veio me cumprimentar percebi que era real, que estávamos ali. É um enorme privilégio dividir o campo com ele. “É meu ídolo e também fico triste por ele ter perdido”, disse Cubarsí.

Aos 19 anos, o jogador chamou a atenção do público após um desempenho impecável no mundial. Nascido em Bescanó, na Catalunha, Cubarsí foi levado ainda criança para a tradicional academia de futebol do Barcelona, La Masia, onde se desenvolveu ao lado de outros destaques como Lamine Yamal.

Ele estreou profissionalmente pelo clube espanhol em janeiro de 2024 e, desde então, não deixou de se destacar. Cubarsi se tornou dono da tradicional camisa 5, usada pelos maiores defensores da história do clube, e completou 100 jogos com a camisa blaugrana aos 18 anos de idade. O atleta também conquistou a medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris pela Espanha, e agora coroou sua ascensão precoce ao levantar o título do mundial.

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