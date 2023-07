Decisões nas quartas da Copa do Brasil; saiba datas e horários

Recomeçam, nesta quarta-feira (12), os duelos que vão definir os semifinalistas da Copa do Brasil 2023. Em Porto Alegre, às 19h, o Grêmio encara o Bahia e joga por uma vitória simples para avançar em busca de sua sexta taça da competição. No primeiro duelo, na Arena Fonte Nova, as equipes ficaram no 1 a 1. Pouco depois, às 21h30, o Athletico-PR tenta reverter a pequena vantagem flamenguista, conquistada na semana passada no Maracanã, quando venceu o Furacão por 2 a 1.

Nesta quinta-feira (13), no Allianz Parque, Palmeiras e São Paulo decidem uma outra vaga, às 20h. O Tricolor venceu por 1 a 0 a primeira partida e com um empate poderá seguir na briga pelo torneio ainda inédito. Somente no sábado que a última vaga da semifinal será resolvida, quando o Corinthians recebe o América-MG, após perder o primeiro jogo por 1 a 0.

A partida na Arena Grêmio quase foi cancelada, após pedido do prefeito Sebastião Melo, devido a possibilidade de um ciclone atingir a capital gaúcha. No entanto, o pedido não foi acatado pela CBF, que preferiu aguardar até momentos antes da partida para definir. Pelos donos da casa, a dúvida é, como tem sido, o atacante Luis Suárez, que tem sofrido com as dores no joelho direito e por isso, poupado de alguns jogos. Em má fase no Brasileirão, onde ocupa a 16ª posição, o Bahia aposta em uma vaga inédita na semi da Copa do Brasil. O time, no entanto, tem problemas. Seu principal meio-campista, Thaciano, não pode jogar, pois defendeu outro clube, o próprio Grêmio, na edição do torneio. A partida será transmitida pelo SporTV (canal fechado) e Premiere (pay-per-view).

No mesmo dia em que anunciou a venda de Vitor Roque ao Barcelona e a contratação do argentino Bruno Zapelli, o Athletico-PR vai a campo contra o Flamengo e precisa fazer uma diferença de dois gols para avançar diretamente à semi. A missão não deve ser fácil, já que o Mengão terá o setor ofensivo reforçado com Gabigol, que está recuperado de lesão. Além dele, os meias Arrascaeta e Everton Ribeiro também serão titulares. A partida será transmitida pela Globo (TV aberta), SporTV (canal fechado) e Amazon Prime (streaming)

Nesta quinta-feira (13), o Palmeiras joga em casa para tentar tirar a vantagem feita pelo São Paulo. O técnico Abel Ferreira terea a volta do meia Zé Rafael, recuperado de lesão. Por outro lado, não poderá escalar o atacante Artur, que já disputou a Copa do Brasil 2023 pelo Red Bull Bragantino. O jovem Luis Guilherme deverá substituí-lo.

Pelo lado do Tricolor, os atacantes Luciano e Calleri retornam e são reforços importantes para o treinador Dorival Júnior.. Por outro lado, o volante Pablo Maia, que perdeu o pai, não estará em campo. O jogo será transmitido pelo canal de streaming, Amazon Prime.

E no sábado, às 16h30, dia e horário incomum para confrontos válidos pela Copa do Brasil, o Corinthians, animado pela vitória nos playoffs da Sul-Americana, precisa de dois gols de diferença sobre o América para chegar até a semifinal. O Coelho, pelo contrário, perdeu a primeira partida do torneio sul-americano, para o Colo-Colo, mas na Neo Quimica Arena, vai brigar para segurar a vantagem mínima sobre o Timão. A partida terá transmissão da Globo (TV aberta), SportTV (canal fechado) e o streaming da Amazon Prime.