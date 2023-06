De virada, Brasil perde para Senegal em Lisboa

Em meio as negociações que colocam o técnico italiano Carlo Ancelotti no comando da equipe em 2024, a seleção brasileira perdeu de virada, por 4 a 2 para Senegal, nesta terça-feira (20), em amistoso realizado no estádio José Alvalade, em Lisboa, Portugal. O atacante Sadio Mané, do Bayern de Munique, foi o destaque da partida, com dois gols marcados. O resultado inesperado marca a segunda derrota da equipe em três partidas sob o comando do treinador interino, Ramon Menezes. O Brasil não sofria quatro gols em um jogo desde a dramática derrota para a Alemanha, por 7 a 1, na Copa de 2014.

Antes do revés desta terça, a equipe havia perdido para outra seleção africana, o Marrocos, por 2 a 1, em amistoso na cidade de Tânger, em março passado. A única vitória foi no último sábado, diante de Guiné, por 4 a 1, em Barcelona.

Com poucas mudanças em relação ao duelo três dias antes, o Brasil entrou em campo somente com Bruno Guimarães no lugar de Casemiro, no meio de campo, e Malcom na vaga de Rodrygo, no ataque. Tanto o volante do Manchester United, quanto o atacante do Real Madrid não jogaram, após sentirem dores no joelho. Confiante, a seleção começou a partida impondo seu ritmo. Aproveitando boas jogadas individuais pelos lados do campo, o Brasil abriu rápido o placar. Em cruzamento de Vinicius Júnior, o meia Paquetá apareceu na área e marcou, aos 10 minutos. Logo depois, Richarlison, na cara do gol, desperdiçou a chance de ampliar. Dois minutos depois, Vini Júnior caiu na área do goleiro Diaw, o árbitro chegou a marcar pênalti, mas o VAR viu impedimento do atacante brasileiro e o lance foi anulado.

Foi aí que o Senegal começou a entrar no jogo, também pelos lados do campo, onde Sarr e Sabaly tiravam a tranquilidade de Ayrton Lucas. Aos 22 minutos, Diallo empatou, após belo arremate na entrada da área. Pouco depois, Sarr aproveitou saída errada do Brasil e por pouco não vira o jogo, mas Ederson salvou.

Na volta do intervalo, não teve jeito e o Brasil levou a virada. Novamente em ataque com Sarr, que tentou passe de cabeça para Diallo, mas Marquinhos chegou para interceptar e fez contra, logo aos sete minutos. A seleção mal teve tempo de respirar e dois minutos depois, Mané, em lance de muita categoria, acertou o ângulo de Ederson, ampliando o marcador. 3 a 1. Imediatamente, Menezes trocou o ataque. Saíram Richarlison e Malcom para entrada de Pedro e Rony. A estratégia deu certo e o Brasil foi à frente. Aos 13 minutos, Marquinhos se redimiu e marcou o segundo da seleção.

O jogo ganhou equilíbrio e algumas faltas mais duras. O técnico do Brasil ainda mexeu mais na equipe, entraram Raphael Veiga, André e Alex Telles, nos lugares de Joelinton, Paquetá e Ayrton Lucas. O Senegal também mexeu e se fechava, dando pouco espaço para o Brasil criar. Aos 43 minutos, um princípio de confusão ocorreu, quando Bruno Guimarães sofreu entrada de Diatta.

Os brasileiros foram para o abafa tentar o empate, mas levaram quarto gol. Em contra-ataque rápido, Jackson sofreu pênalti que Mané bateu com calma, para sacramentar a vitória senegalesa.

A seleção brasileira volta a campo somente em setembro, contra Bolívia e Peru. Mas dessa vez, os jogos estarão valendo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.