David Corrêa, do Vasco, é intimado a entregar passaporte

O atacante David Corrêa, do Vasco da Gama, foi intimado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro a entregar seu passaporte nesta sexta-feira, 30, em meio a uma investigação sobre suposto envolvimento com o crime organizado. Conhecido como DVD, o jogador deve comparecer à 14ª Delegacia de Polícia, no Leblon, para apresentar o documento, caso o possua, e tomar ciência das medidas cautelares impostas pela Justiça do Espírito Santo. Entre as determinações estão a proibição de deixar o país, de manter contato com outros investigados e testemunhas e a obrigação de comparecer periodicamente à Justiça. O descumprimento das restrições poderá resultar em prisão preventiva.

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A decisão é um desdobramento da Operação A Tropa, deflagrada em agosto pela Polícia Civil capixaba para investigar crimes de tráfico interestadual de drogas e armas, lavagem de dinheiro e possíveis conexões com a facção Comando Vermelho. Em agosto, David chegou a ser alvo de mandados de busca e apreensão em sua residência, na Barra da Tijuca, e no centro de treinamento do Vasco, em Jacarepaguá. No mês seguinte, prestou depoimento e negou qualquer envolvimento.