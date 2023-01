Daniel Alves se contradiz e alega ‘relação consensual’ em depoimento

O jogador Daniel Alves entrou em contradição durante depoimento prestado nesta sexta-feira (20) ao Tribunal de Justiça de Barcelona. O relato é do jornal espanhol El Periódico. Segundo o veículo, o atleta, que responde por crime de agressão sexual, teria admitido ter mantido “relações consensuais” com a mulher que o acusa de estupro. O caso ocorreu em 30 de dezembro do ano passado, em uma casa noturna na cidade espanhola.

A versão conflita com vídeo feito por Daniel Alves em 5 de janeiro. Na época, em entrevista a uma emissora de TV espanhola, ele negou qualquer tipo de abuso, afirmou que estava apenas dançando na boate e que nem sequer conhecia a menina. “Eu estive nesse lugar, e quem me conhece sabe que eu adoro dançar, mas sem invadir o espaço de ninguém, respeitando os espaços. E quando você vai ao banheiro, não tem que perguntar quem está lá para usar o banheiro. Não sei quem é essa senhorita, nunca a vi. Nesses anos todos, nunca invadi o espaço de ninguém sem autorização”, declarou.

Ainda segundo o jornal El Periódico, a juíza Maria Concepción Cantón Martín decretou a prisão provisória de Daniel Alves sem a possibilidade de fiança diante da divergência nos relatos e das evidências encontradas pelas investigações até o momento.

O jornal Periódico de Catalunya teve acesso ao depoimento da mulher, que narrou um quadro de estupro. Segundo a denunciante, Daniel Alves a fez tocar em seu pênis por diversas vezes; em seguida, a levou para um banheiro e a teria obrigado a realizar sexo oral; diante da negativa da mulher, o jogador teria dado dado tapas em seu rosto e, por fim, efetuado a penetração até ejacular. Na sequência, a mulher se dirigiu a um hospital, onde foi realizado um “exame em busca de restos biológicos.

O caso veio à tona no último dia 31 de dezembro, pelo jornal espanhol ABC, quando a vítima disse ter sido tocada sem consentimento pelo jogador quando estava em uma boate de Barcelona. Após investigação policial, uma denúncia foi formalizada há dez dias. Desde então, Daniel Alves vem sendo investigado pela justiça – na Espanha, um juiz pode determinar uma investigação própria antes de levar um caso a julgamento.

Na última quinta-feira, 19, o site espanhol El Taquígrafo, que faz coberturas policiais, publicou que os movimentos de Daniel Alves foram filmados pelas câmeras de segurança da boate. O jogador chega ao local por volta das 2h da manhã, com um amigo. Eles dançam e conversam com mulheres. Às 4h22, a mulher que acusa o atleta vai ao banheiro e é seguida pelo jogador. Menos de um minuto depois, ela sai do banheiro, novamente seguida por ele. Dez minutos depois, ele vai embora.

A denúncia se assemelha ao caso do ex-atacante Robinho, que no no passado foi condenado de forma definitiva pela Justiça italiana a nove anos de prisão pelo crime de violência sexual em grupo contra uma jovem albanesa, ocorrido em 22 de janeiro de 2013, em uma casa noturna de Milão. O ex-jogador segue vivendo em liberdade em Santos (SP), pois o Brasil não extradita seus cidadãos.

Daniel Alves segue preso na Espanha. Nesta sexta-feira, o Pumas, do México, rescindiu o contrato do jogador.