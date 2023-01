Daniel Alves é detido na Espanha por acusação de assédio sexual

O lateral-direito Daniel Alves, do Pumas, do México, foi detido pela polícia de Barcelona nesta sexta-feira, 20. O jogador de 39 anos é acusado de ter assediado sexualmente uma mulher durante uma festa na Espanha, na noite de 30 de dezembro de 2022, e está sendo investigado.

O atleta, que disputou a Copa do Mundo de 2022, nega ter cometido o crime. Ele foi detido enquanto prestava depoimento na delegacia e deixou o local em um carro da polícia. De acordo com informações do canal de TV da Espanha RTVE, a situação agora depende de decisão judicial, que pode prender o brasileiro provisoriamente.

O caso veio à tona no último dia 31 de dezembro, pelo jornal espanhol ABC, quando a vítima disse ter sido tocada sem consentimento pelo jogador quando estava em uma boate de Barcelona. Após investigação policial, uma denúncia foi formalizada há dez dias. Desde então, Daniel Alves vem sendo investigado pela justiça – na Espanha, um juiz pode determinar uma investigação própria antes de levar um caso a julgamento.

Na última quinta-feira, 19, o site espanhol ‘El Taquígrafo’, que faz coberturas policiais, publicou que os movimentos de Daniel Alves foram filmados pelas câmeras de segurança da boate. O jogador chega ao local por volta das 2h da manhã, com um amigo. Eles dançam e conversam com mulheres. Às 4h22, a mulher que acusa o atleta vai ao banheiro e é seguida pelo jogador. Menos de um minuto depois, ela sai do banheiro, novamente seguida por ele. Dez minutos depois, ele vai embora.

Em entrevista à TV espanhola, o jogador negou o crime. “Eu estive nesse lugar, e quem me conhece sabe que eu adoro dançar, mas sem invadir o espaço de ninguém, respeitando os espaços. E quando você vai ao banheiro, não tem que perguntar quem está lá para usar o banheiro. Não sei quem é essa senhorita, nunca a vi. Nesses anos todos, nunca invadi o espaço de ninguém sem autorização”, declarou.