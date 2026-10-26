Dadá Figueiredo, ícone do surfe brasileiro, morre aos 61 anos

O surfista Dadá Figueiredo morreu neste sábado, 24, aos 61 anos. Um dos principais nomes do surfe brasileiro na década de 1980, o carioca estava internado com pneumonia. Conhecido pelo estilo radical e pela personalidade contestadora, Dadá ajudou a revolucionar o esporte no país ao incorporar movimentos do skate às ondas, com manobras verticais e rasgadas que desafiaram os padrões da época.

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Em 1989, conquistou o Campeonato Carioca e o torneio Sea Club Final Heat, em Saquarema. Quatro anos depois, foi eleito o melhor freesurfer do Brasil pelos leitores de uma revista especializada. Fora do mar, também se destacou pela ligação com a contracultura: foi baixista da banda punk Os Normais e criou as marcas de surfe Anti-Fashion e Necrose Social. Sua trajetória, marcada também por problemas com dependência química, foi retratada no documentário Radical: A controversa saga de Dadá Figueiredo. Após superar períodos difíceis, passou a fabricar pranchas e criou uma escolinha de surfe na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

A Federação de Surf do Estado do Rio de Janeiro lamentou a morte do atleta nas redes sociais. “Ele rompeu paradigmas, transformou a cultura do surfe carioca e nacional e inspirou gerações a surfarem com verdadeira paixão e identidade”, afirmou a entidade. Dadá deixa três filhos, entre eles o também surfista Dávio Figueiredo.

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