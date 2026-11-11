Craque Neto tem programa encerrado pela Band; entenda

Apresentado por Craque Neto, o programa Apito Final chegou ao fim nesta segunda-feira, 9, após três anos na grade de programação da Band. Lançada em julho de 2023, a mesa redonda era veiculada semanalmente, contando com debates e análises sobre os últimos acontecimentos do futebol brasileiro, mas teve dificuldades para consolidar bons índices de audiência.

“Hoje é o último Apito Final. Eu me dediquei muito, consegui ficar três anos. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado a você aí de casa que aguentou a gente”, agradeceu Neto durante o encerramento da última edição do programa. Um dos nomes mais conhecidos da grade esportiva da Band, o apresentador segue à frente de Os Donos da Bola.

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