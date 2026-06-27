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Esporte

Craque do Egito se lesiona e tenta voltar a tempo do mata-mata

Médico confirma distensão no músculo posterior da coxa de Salah, que já começou tratamento

Por Felipe Carneiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 jun 2026, 21h16 | Atualizado em 27 jun 2026, 21h17
Homem barbudo com cabelo curto e suor no rosto, vestindo camisa de futebol vermelha com detalhes geométricos e logotipos, olhando para cima com expressão séria em campo de jogo
Mohamed Salah já marcou um gol e deu duas assistências nesta Copa do Mundo (Robbie Jay Barratt/Getty Images)
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Craque do Egito se lesiona e tenta voltar a tempo do mata-mata Priorize VEJA no Google

A Federação Egípcia de Futebol (EFA) confirmou neste sábado, 27, que o capitão e craque do time, Mohamed Salah, sofreu uma lesão muscular na coxa. O atacante foi substituído aos 12 minutos do segundo tempo no empate de 1 a 1 contra o Irã pela última rodada do grupo G, que garantiu a classificação em segundo lugar para os 16 avos de final. 

Segundo o médico da seleção, Mohamed Abou El Ela, exames confirmaram uma distensão no músculo posterior da coxa esquerda, e Salah já começou o tratamento para tentar estar apto para o confronto com a Austrália na próxima sexta-feira, 3 de julho, em Dallas.

Salah marcou um gol e deu duas assistências nas três partidas da fase de grupos, nas quais o Egito chegou à fase eliminatória pela primeira vez em sua história.

Além dele, o lateral-esquerdo titular Ahmed Fatouh sofreu uma ruptura muscular na coxa e dificilmente se recuperará a tempo de enfrentar a Austrália, segundo a EFA.

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O zagueiro Mohamed Abdelmonem, que chegou à Copa após uma temporada marcada por lesões no Nice, da Ligue 1, sofreu uma contusão severa no tornozelo e foi substituído aos 14 minutos contra o Irã. A EFA informou que ele também se prepara para jogar contra a Austrália.

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(com Agência Reuters)

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