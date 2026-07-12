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Esporte

Corinthians x Cascavel: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam em partida amistosa neste domingo, 12. Saiba como assistir ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 jul 2026, 09h45 | Atualizado em 12 jul 2026, 15h01
Vista aérea de um estádio de futebol com arquibancadas de concreto em formato oval, pista de atletismo marrom e campo de grama verde com marcações brancas. Uma parte da arquibancada possui cadeiras vermelhas e cobertura amarela.
Estádio Municipal Arnaldo Busato, em Cascavel (Cascavel/Divulgação)
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O Corinthians visita o Cascavel neste domingo, 12, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Municipal Arnaldo Busato, em Cascavel, no Paraná. O amistoso faz parte da preparação da equipe paulista para o retorno das competições oficiais após a paralisação do calendário durante a Copa do Mundo de 2026.

Para o Corinthians, a partida representa a chance do técnico Fernando Diniz ajustar o sistema ofensivo, consolidar suas ideias e definir a formação titular para o segundo semestre. Desde que assumiu a equipe, o treinador soma nove vitórias, quatro empates e três derrotas em seus primeiros 16 jogos. O zagueiro Gustavo Henrique apresentou problemas físicos nos últimos dias e é tratado como dúvida.

Do outro lado, o Cascavel encara o amistoso como um dos principais jogos da sua temporada. Diante de um adversário de maior investimento e projeção nacional, a equipe paranaense, que disputa a Série D, terá a oportunidade de atuar em um estádio cheio e testar seus jovens jogadores. O clube já havia enfrentado o Grêmio durante a intertemporada, utilizando uma formação composta por muitos atletas das categorias de base.

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A próxima partida do Corinthians será no dia 23 de julho, contra o Remo, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.

Como assistir ao jogo entre Corinthians e Cascavel hoje?

Corinthians e Cascavel vão se enfrentar neste domingo, 12, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Municipal Arnaldo Busato, em Cascavel. A partida terá transmissão do Sportv, da XSports, da ge tv e do Premiere.

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Prováveis escalações:

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, André Ramalho e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Diniz.

 

 

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Cascavel: Ian Barreto; Wagner Libano, Borech, Fábio e Robinho; Peçanha, Geovane e Zé Carlos; Cirilo, João Victor e André Luiz. Técnico: César Bueno.

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