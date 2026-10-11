Corinthians surpreende e anuncia Clarence Seedorf como novo técnico

O Corinthians anunciou neste domingo (11) o neerlandês Clarence Seedorf como novo treinador da equipe, com vínculo até o fim de 2027. O ex-jogador chega ao clube para substituir Fernando Diniz com a missão de evitar o segundo rebaixamento da história corinthiana.

Após uma eliminação traumática na Libertadores e uma sequência de oito jogos sem vencer no Brasileirão, a direção alvinegra optou por encerrar o trabalho de Diniz. Diante de dificuldades para achar uma solução doméstica no mercado nacional nesta reta final de campeonato, a alternativa foi contratar o 20º treinador estrangeiro da história do clube.

Em nota, Seedorf dimensionou a importância da oportunidade: “Assumir esse desafio é uma honra, mas também uma enorme responsabilidade. Estou aqui para dar tudo de mim e construir um time que lute por cada bola, cada minuto, cada vitória”.

Esta não será a primeira jornada do neerlandês em um clube brasileiro. No fim da carreira como jogador, Clarence Seedorf defendeu o Botafogo, em uma passagem bem-sucedida pelo Rio de Janeiro. Como treinador, porém, ele ainda não conquistou títulos e soma passagens por Milan, Shenzhen FC, Deportivo La Coruña (pelo qual foi rebaixado na Espanha) e seleção de Camarões — seu último trabalho à beira do campo, em 2019.

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A assessoria do clube paulista ainda não informou quando Seedorf e sua comissão técnica chegam ao Brasil. Enquanto isso, o time do Parque São Jorge encara o Palmeiras neste domingo, no Nubank Parque, em um Dérbi fundamental na briga contra o rebaixamento.